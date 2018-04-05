Burak’ın öldürüldüğü yere anıt dikilecek
Almanya’da aydınlanamayan cinayetlerin simgesi haline gelen Burak Bektaş anısına Berlin’de anıt dikiliyor. Anıtı Türkiye kökenli sanatçı Zeynep Delibalta hazırladı.
BURAK Bektaş (22) altı yıl önce meydana gelen olaydan önce Berlin’in Neukölln semtindeki hastanenin önünde dört arkadaşıyla buluştu. Tarih 5 Nisan 2012 ve gündüz saatleriydi. Bir anda orta yaşlarda bir adam hiçbir şey söylemeden gençlerin üzerine kurşun yağdırdı. Açılan beş el ateşle ağır yaralan Burak Bektaş, kaldırıldığı hastanede ameliyat masasında can verdi. Arkadaşları Alex ve Jamal ağır yaralı kurtuldu. Aradan geçen altı yıla rağmen katil bir türlü bulunamadı ve cinayetin arkasındaki sır perdesi aydınlatılamadı. Burak Bektaş’ın da ırkçı bir cinayete kurban gitmiş olmasından şüpheleniliyor.
PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR
Cinayetin aydınlatılması için bir girişim kuruldu. ‘Burak Bektaş Cinayetini Aydınlatma Girişimi’ olayın peşini bırakmıyor ve her yıl gösteri yaparak, cinayetin aydınlatılmasını talep ediyor. Burak Bektaş’ın annesinin en büyük arzusu olay yerine bir anıt dikilmesiydi. Girişim bunun için 40 bin euro para topladı. Belediye anıt için Rudowerstr ile Laubsaengerweg köşesinde küçük bir yeşil alan gösterdi. Berlinli sanatçı Zeynep Delibalta, Burak Bektaş anısına iki metre yüksekliğinde bir heykel yaptı. Heykel pazar günü saat 08.00’de açılacak.
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