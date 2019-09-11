Burak Çevik’e ‘Yeni Yetenek Ödülü’ne layık görüldü
Burak Çevik’in ikinci filmi ‘Aidiyet’, Open City Film Festivali’nde Uluslararası ‘Yeni Yetenek Ödülü’ne layık görüldü. Filmin Türkiye prömiyeri, Kanada’daki 2 gösterimin ardından Adana’da yapılacak.
LONDRA’da düzenlenen festivalin, ilk ya da ikinci filmini çekmiş, yılın en ilham verici yönetmenlerini buluşturduğu ana yarışmasında yer alan ‘Aidiyet’, Uluslararası ‘Yeni Yetenek Ödülü’nü (Emerging International Filmmaker Award) kazandı. Jürinin kararında film için “Belgesel türüne olan provokatif yaklaşımı ve duygusal açıdan zorlayıcılığıyla ‘Aidiyet’, belgeselin ne olabileceğine dair bize ilham veriyor’ denildi.
TÜRKİYE PRÖMİYERİ ADANA’DA YAPILACAK
Türkiye, Kanada ve Fransa ortak yapımı olan film, eylül ayında Kanada’da iki festivalde birden gösterilecek. 20. Calgary Film Festivali’nin ‘Dünya Sineması’ seçkisinde Kanada prömiyerini yapacak film, 38. Vancouver Film Festivali’nin Panorama bölümünde de Türk sinemasını temsil edecek. Dünya galasını şubat ayında Almanya’daki 69. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin ‘Forum’ bölümünde yapan film, 23-29 Eylül tarihlerinde Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak.
ABD’DEN SARAYBOSNA’YA
Yapım ayrıca ABD’de New Directors/New Films, İran’da Fajr Film Festivali, Romanya’da Transilvania Film Festivali, Ermenistan’da Altın Kayısı Film Festivali, Çin’de FIRST Uluslararası Film Festivali, Kosova’da Dokufest Film Festivali, Bosna Hersek’te Saraybosna Film Festivali ve Arjantin’de FestiFreak Bağımsız Filmler Festivali gibi birçok festival ve müze programında yer alıyor.
YIL SONUNDA TÜRKİYE’DE
Selman Nacar ve Burak Çevik’in yapımcılığında çekilen film, 15 yıl önce İstanbul’da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarına ve yönetmenin kişisel hafızasına dayanıyor. Suç olduğu kadar bir yol ve aşk filmi özelliği de taşıyan yapıt, yıl sonunda Türkiye’de gösterime girecek.
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