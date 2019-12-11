BÖLGEDEKİ dükkanları ziyaret eden Javid, Erkan Bülbül’ün işlettiği Aksular Restorana da girdi. Pişen et kokusundan etkilenen Bakan Javid, Bülbül’e, “Burada biraz kalabilir miyim” diye espri yaptı. Ziyaretinde ‘Ankara Anlaşması’na da değinen Javid, hükümet olarak Türk vatandaşlarının kendi işletmelerini kurarak ticaret yapmalarına ve yerleşmelerine olanak sağlayacak bir şekilde değiştirilmesi konusuna olumlu bakacaklarını belirtti. Daha sonra, Muhafazakar Parti’den 16 yıl belediye meclis üyeliği yapan ve şu an partinin Southgate Bölgesi Başkanı Ertan Hürer’in ofisinde seçmenlerle bir araya gelen Bakan Javid, Brexit ve ‘Ankara Anlaşması’ hakkında şunları söyledi: İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid (solda) ve Southgate milletvekili adayı David Burrowe (sağda).

‘TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK’

“Bizim için bu seçimde asıl önemli olan referandumda (Brexit) insanların ne yönde oy kullandığı değil, referandumdan çıkan sonucun hayata geçirilmesidir. Bu ülkenin insanları demokrasiyi seviyor ve demokrasiye saygı duyuyor. Bizim için önemli olan buydu. 2016’daki referandumda vatandaşlar AB’den çıkma yönünde oy kullandı. Elbette AB’den çıkmak isteyen vatandaşlar anlaşmalı bir ayrılıktan taraflar. Muhafazakar Parti hükümeti olarak görevimiz, vatandaşlara AB’den sağlıklı ve anlaşmalı bir çıkış alternatifi sunmaktır. Türkiye’yi her zaman önemli bir müttefik olarak görüyoruz. Türkiye ile hem ekonomik ilişkileri hem de sosyal ilişkileri geliştirmek hükümetimizin öncelikleri arasında. Brexit’le birlikte yeni bir vize uygulaması getirdiğimizde diğer ülkelerden olduğu gibi Türkiye’den de gelen insanların daha rahat iş kurmaları ve yatırım yapmalarının önünü açmayı hedefliyoruz.”

David Burrowe, Sajid Javid, Ertan Hürer. (soldan sağa)

‘BEN DE PAKİSTAN KÖKENLİYİM’

“Ayrıca vurgulamak isterim ki, İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun varlığından da ülkemize yaptıkları katkıdan da mutluyuz. Göçmenlerin bu ülkeye katkıları asla göz ardı edilemez. Ben de Pakistan kökenli bir aileden geliyorum. Farklı ülkelerden gelen farklı kökenlere mensup göçmenler, bu ülkede büyük ve önemli bir dinamizm yarattılar. Muhafazakar Parti olarak farklılıklardan, bu zenginliklerden dolayı mutlu olduğumuzu ve göçmen toplumlara minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Parti olarak bu zenginlikleri desteklemek ve geliştirmek önceliklerimiz arasında. Herkesin etnik kimliğine ve farklılıklarına saygı duyduğumuzu vurgulamak istiyorum. David Burrowes’un milletvekili olduğu dönemde Türkçe A-Level sınavlarının korunması için büyük çaba harcadığını, korumayı başardığını hatırlıyorum. Temsil ettiği bölgede yaşayan insanların etnik kökenine bakmadan hizmet eden David’in, yeniden parlamentoya dönerek söz konusu çalışmalarını sürdürmesini Southgate Bölgesi açısından çok önemli buluyorum.” ‘DAHA AZ VERGİDEN YANAYIZ’

“Aralarında benim de dostlarımın bulunduğu çok sayıda Türk, bu ülkede önemli birer iş insanı konumunda. Açtıkları işletmelerle, gösterdikleri faaliyetlerle ekonomiye büyük katkı sunuyorlar. Biz, iş insanlarına, işletme sahiplerine daha az vergiden yanayız. İşlerini daha da zorlaştırmak istemiyoruz. Ancak muhalefet partisinin ‘Gölge Maliye Bakanı’ işletmeleri ve işletme sahiplerini düşman gören bir zihniyetle parti programını oluşturuyor. Çok açıklıkla söyleyebilirim ki, iş yerlerine ve iş yeri sahiplerine düşman bir zihniyet taşıyor İşçi Partisi. İktidara geldiğimizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”