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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
29.04.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Bunu sadece Messi yapabilir!

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Bunu sadece Messi yapabilir!

Düsseldof’da forma giyen Türkiye kökenli Kenan Karaman’ın hafta sonu attığı golün yankıları sürüyor. Düsseldoorf’un Werder Bremen’i 4-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Kenan Karaman’a en büyük övgüyü Teknik Direktör Friedhelm Funkel: “Bu sadece Messi yapabilir.”

Bunu sadece Messi yapabilirBUNDESLIGA’da hafta sonu Düsseldorf ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Kenan Karaman, takımı Düsseldorf’un 1-0 önde olduğu maçın 22’nci dakikasında kendi yarı alanında topu kaptı, 66 metre sürdü, bu sırada altı Werder Bremenli futbolcuya çalım attı. Ardından da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Böylece takımını 2-0 öne geçirdi. Müthiş bir tempo ve yumuşak ayak bileğiyle rakiplerini saf dışı bırakan Karaman, attığı gol ve gösterdiği performansla haftaya damgasını vurdu. Düsseldorf Teknik Direktörü Fiedhelm Funkel, Kenan’a övgü yağdırırken, “Altı futbolcuya dans ettirdi. Ve onları saf dışı bıraktı. Ben bunu sadece Messi’nin yapabileceğini düşünüyorum. Ona ne yapması gerektiğini söyledim. Kesinlikle bundan sonra daha fazla sahada olacak. Gelecek sezonda da daha fazla forma bulacak” dedi.

‘HOCAMIN DEDİĞİNİ YAPIYORUM’
Stuttgart’ta doğan 25 yaşındaki Kenan Karaman, Bundesliga’da sırasıyla Hoffenheim ve Hannover’de oynadıktan sonra sezon başında Düsseldorf’a transfer oldu. Türk Milli Takımı’nda da forma giyen Kenan, üç kez de A Milli oldu. Her fırsatta milli takımda oynamasının en büyük hayali olduğunu belirten Kenan, Teknik Direktör Funkel’in kendisinden övgü dolu sözlerle bahsetmesine sevindiğini belirterek, “Ben hocamın verdiği görevi ve dediğini yapıyorum. Attığım gole çok sevindim. Takımımın galip gelmesi de beni hayli mutlu etti” dedi.

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