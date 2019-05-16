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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters, AFP
16.05.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Bundestag’da 70. yıl özel oturumu

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Bundestag’da 70. yıl özel oturumu

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kabul edilen anayasasının 70’inci yılı için Federal Mecliste bir oturum düzenlendi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in de katıldığı oturumda, parlamentoda temsil edilen sağdan sola tüm siyasi partiler anayasayı övdü ve sahip çıkılmasını talep etti.

PARTİLER aynı zamanda anayasanın bugünkü hayat koşullarına uyumlu hale getirilmesini de istedi. CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, internetin hukuk dışı bir alan olmasına karşı yasal temellerin yaratılmasını talep etti. SPD Lideri Andrea Nahles, anayasanın belirlediği kadın-erkek ve Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında eşitliği sağlamak gerektiğini söyledi.

Bundestag’da 70. yıl özel oturumu

Ana muhalefet aşırı sağcı AfD Grup Başkanı Alexander Gauland, anayasanın düşmanları olduğunu söylerken, Yeşiller Grup Başkanı Katrin Göring Eckardt, anayasayı “Demokrasimizin çarpan kalbi” diye niteledi, CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, “Alman tarihinin bir nimeti” dedi. FDP Lideri Christian Lindner de anayasada değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bundestag’da 70. yıl özel oturumu

 

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