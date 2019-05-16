Bundestag’da 70. yıl özel oturumu
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kabul edilen anayasasının 70’inci yılı için Federal Mecliste bir oturum düzenlendi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in de katıldığı oturumda, parlamentoda temsil edilen sağdan sola tüm siyasi partiler anayasayı övdü ve sahip çıkılmasını talep etti.
PARTİLER aynı zamanda anayasanın bugünkü hayat koşullarına uyumlu hale getirilmesini de istedi. CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, internetin hukuk dışı bir alan olmasına karşı yasal temellerin yaratılmasını talep etti. SPD Lideri Andrea Nahles, anayasanın belirlediği kadın-erkek ve Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında eşitliği sağlamak gerektiğini söyledi.
Ana muhalefet aşırı sağcı AfD Grup Başkanı Alexander Gauland, anayasanın düşmanları olduğunu söylerken, Yeşiller Grup Başkanı Katrin Göring Eckardt, anayasayı “Demokrasimizin çarpan kalbi” diye niteledi, CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, “Alman tarihinin bir nimeti” dedi. FDP Lideri Christian Lindner de anayasada değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.
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