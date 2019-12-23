Bundesliga’ya Türk damgası!

BUNDESLIGA'da 2019-2020 sezonu'nun ilk yarısı sona erdi. 17 maçlık maratonu RB Leipzig, son haftalardaki çıkışıyla sezonun ilk yarısını lider kapattı. Werder Bremen ise geride kalan maçlarda taraftarlarına en büyük hayal kırıklığını yaşatan oldu. Sezon başında Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen yeşil beyazlılar, peş peşe alınan olumsuz sonuçlar sonrası kendilerini 17. sırada ancak buldu. Geride kalan 17 haftada Türkiye kökenli futbolcuların karnesi ise iç açıcı. Beş farklı takımın formasını giyen Türkiye kökenli futbolcular arasında Ozan Kabak, Suat Serdar ve Kaan Ayhan en çok kendilerinden söz ettirenler oldular.

SUAT SERDAR 6 GOL ATTI

Bu sezon en fazla Türkiye kökenli futbolcu Schalke'de forma giydi. Suat Serdar, Ozan Kabak, Ahmet Kutucu ve Levent Mercan mavi beyazlı takımın başarısı için ter döktüler. Performanslarıyla Schake'ye katkı sundular. Schalke'nin attığı 29 golün 14'üne direkt katkıları oldu. Suat Sedar 6 gol atarken, Ozan Kabak üç gol bir asistle oynadı. Ahmet Kutucu ise iki gol atıp iki golün de hazırlayıcısı oldu. Suat Serdar 14 maçta forma giydi. Bunların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Ozan Kabak ise sakatlığı nedeniyle sezon başında formasından uzak kaldı. Ancak daha sonra giydiği formayı bir daha da sırtından çıkarmadı. Milli futbolcu ilk sezonunda 12 kez sahaya çıktı. Ahmet kutucu da 10 kez forma buldu. Ahmet tüm maçlarda sonradan oyuna girdi. Şenol Güneş'in de dikkatini çeken Ahmet, Türk A milli takımına çağırıldı. Genç futbolcu Levent Mercan ise bir çok maçta kadroda olmasına rağmen sadece iki kez forma şansı yakaladı.

KAAN AYHAN PARLADI

Düsseldorf'un vazgeçilmezi Kaan Ayhan, sadece bir maçta oynamadı. Sarı kart cezalısı olduğu için takımını bir maçta yalnız bırakan Kaan, 16 karşılaşmada forma giydi. Tümünde de ilk 11'de sahaya çıktı. Kaan bir gol atıp, iki golün de hazırlayıcısı oldu. Sadece Düsseldorf'ta değil, milli takım forması altındaki performansıyla da oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Kenan Karaman ise hastalık kurbanı oldu. Hastalığı nedeniyle son haftalarda formasında uzak kalan Kenan, 8 karşılaşmada oynadı. Kenan bir gol ile takımına katkı yaptı. Kenan'ın bir de asisti bulunuyor. Leverkusen'e rekor ücretle transfer olan Kerem Demirbay, geride kalan sezonun ilk yarısında 12 kez forma şansı buldu. Kerem gol atamazken, iki golün hazırlayıcısı oldu.

ÖMER BEKLENENİ VEREMEDİ

Büyük umutlarla Dortmund'dan alınan Ömer Toprak ise Werder Bremen'de bekleneni veremedi. Uzun süren sakatlığı nedeniyle Ömer sadece dört kez forma giydi. Nuri Şahin ise takımın önemli futbolcusu olduğunu bu sezonda da gösterdi. Tecrübeli futbolcu Werder Bremen'de ilk 11'de 13 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda üç golün hazırlayıcısı oldu. Mainz'da uzun süredir forma giyen Levin Öztunalı sezonun ilk yarısını üç gol ve üç asistle tamamladı. Levin 12 kez forma şansı buldu. Milli futbolcu Yunus Mallı ise bu sezon hayal kırıklığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu maç kadrosunda kendisine yer bulurken hiç forma giyemedi.