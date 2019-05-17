Bundesliga'ya kim çıkacak?
Bundesliga'ya direkt yükselecek ikinci takımın hangisi olacağı pazar günü netleşecek.
2.Bundesliga'da sezonun son hafta maçları pazar günü oynanacak. 34. haftanın dokuz karşılaşmasının da başlama saati 15.30. Köln, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Bundesliga'ya çıkmayı garantilemişti. Bundesliga'ya direkt yükselecek ikinci takımın hangisi olacağı ise pazar günü netleşecek. Bundesliga'ya yükselmek için Paderborn ile Union Berlin yarışıyor.
Ligde ikinci sırada bulunan Paderborn'un 57, ikinci sıradaki Union Berlin'in 56 puanı bulunuyor. Paderborn deplasmanda Bochum ile oynayacak. Union Berlin de Bochum ile dış sahada karşı karşıya geliyor. Union Berlin'in Bundesilga'ya direkt çıkması için rakibini yenip, Paderborn'un puan kaybetmesini bekleyecek. Paderborn ise galip geldiği taktirde Union Berlin'in alacağı sonuç ne olursa olsun Bundesliga'ya yükselecek. İki takım galip geldikleri taktirde Paderborn direkt yükselecek, Union Berlin ise Stuttgart ile baraj maçları oynama hakkı elde edecek.
Maç programı şöyle:
Hamburg - Duisburg
Bielefeld - Kiel
Regensburg - Sandhausen
Bochum - Union Berlin
Darmstadt - Aue
Heidenheim - Ingolstadt
Dresden - Paderborn
Fürth - St. Pauli
Magdeburg - Köln
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