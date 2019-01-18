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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
18.01.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Bundesliga'nın en kritik maçı Deniz Aytekin'in

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Bundesliga'nın en kritik maçı Deniz Aytekin'in

Bundesliga'nın FİFA kokartlı hakemi Deniz Aytekin 2018-2019 Sezonu'nun ikinci yarısının ilk haftasındaki en kritik maçı yönetecek. Aytekin, RB Leipzig ile Dortmund arasında oynanacak 17. hafta maçıyla kariyerindeki 465. karşılaşmaya çıkıyor.

BUNDESLİGA'da haftanın maçı RB Leipzig ile Dortmund arasında oynanacak. RB Leipzig takımının sahasında oynanacak zorlu karşılaşmayı Deniz Aytekin yönetecek. FİFA kokartlı 40 yaşındaki Deniz Aytekin bu maçla hakemlik kariyerinin 465. maçına çıkacak.

EN BAŞARILI HAKEMLERDEN BİRİ
Bundesliga, İkinci Bundesliga, Üçüncü Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Kupa, Avrupa ve Dünşa Şampiyonası Grup eleme maçları ve amatör karşılaşmaları da olmak üzere Aytekin şimdiye kadar 464 müsabaka yönetti. RB Leipzig ile Dortmund karşılaşmasıyla birlikte Aytekin kariyerindeki 156. Bundesliga maçını yönetecek. Aytekin, Bundesliga'da şimdiye kadar 155 maçta düdük çaldı. Bundesliga'daki en başarılı hakemlerden biri olan Aytekin, futbolcularla diyaloğu, pozisyonları yakından takip etmesi ve güçlü kondisyonuyla ligin dikkat çeken hakemlerinden biri.

10 YILI GERİDE BIRAKTI
Çok az kararı tartışma konusu olan Aytekin, Bundesliga kariyerinde 10 yıl geride bıraktı. 2008-2009 Sezonun'da ilk kez maça çıkan Aytekin, 10 yıldır aralıksız bu ligde düdük çalıyor. Aytekin'in Bundesliga kariyerinde yönettiği ilk maç Hertha Berlin ile Cottbus arasında oynandı. 27 Eylül 2008'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı konuk Cottbus takımı 1-0 kazanmıştı. Aytekin son yıllarda en çok Bundesliga maçında görev alan hakemlerin başında geliyor. Aytekin bu sezonun ilk yarısında dokuz karşılamada görev aldı.

BAYERN MAÇLARINI YÖNETEMİYOR
Aytekin kariyerinde henüz Bayern Münih'in hiçbir maçında da görev almadı. Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) kurallarına göre Bundesliga hakemleri kendi bölge veya eyaletlerinin takımlarının maçlarına verilmiyor. Deniz Aytekin de bu kural gereği B. Münih ile birlikte Bundesliga'nın Bavyera eyalet takımlarının hiçbir karşılaşmasını yönetemiyor. Aytekin 2017 yılında Çin Futbol Federasyonu'nun özel davetlisi olarak Çin Süper Ligi'nde de bir kez maç yönetti.

Bundesliganın en kritik maçı Deniz Aytekinin

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