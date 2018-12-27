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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı / Fotoğraflar: Arşiv
27.12.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Bundesliga'nın en kötü transferler listesinde Türkiye'den iki tanıdık isim

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Bundesliga'nın en kötü transferler listesinde Türkiye'den iki tanıdık isim

İspanya'da yayınlanan Marca gazetesi Almanya 1. futbol ligi Bundesliga'da kış transfer döneminde yapılmış en kötü transferleri seçti. Listede şu anda Trabzonspor formasını giyen bir futbolcu ile geçen yıl Galatasaray'da oynamış bir futbolcu da yer aldı.

Bundesliga'nın en kötü transferler listesinde Türkiye'den iki tanıdık isim İşte Marca'nın listelediği o isimler

Antonio Rukavina (Borussia Dortmund)

Bundesliganın en kötü transferler listesinde Türkiyeden iki tanıdık isim
Dortmund'un 2007/2008 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncu o zaman 24 yaşındaydı. Hummels'le birlikte tanıtılan oyuncu için 3 milyon euro ödenmişti. Ancak Sırp oyuncu bekleneni veremeyince 1860 Münih'e kiralandı ve bir daha da Dortmund'a dönmedi. Rukavina şu anda Astana takımının formasını giyiyor.

Landon Donovan (Bayern Münih)

Bundesliganın en kötü transferler listesinde Türkiyeden iki tanıdık isim
2008/2009 sezonunda Bayern Münih'in MLS'ten transfer ettiği Landon Donovan bir yıldız adayı olmasına rağmen bekleneni veremedi ve sadece 7 maçta görev alabilrdi.

Xherdan Shaqiri (Bayern Münih)

Bundesliganın en kötü transferler listesinde Türkiyeden iki tanıdık isim
Bu yıl Liverpool'da patlama yapan Xherdan Shaqiri, 21 yaşındayken 2012/13 sezonunda ara transfer döneminde Basel'den Bayern Münih'e transfer olmuştu. 10 milyon euro'ya mal olan bu transferden beklediğini alamayan Alman devi, İsviçreli oyuncuyu Inter'e göndermişti.

Federico Macheda (Stuttgart)

Bundesliganın en kötü transferler listesinde Türkiyeden iki tanıdık isim
Vfb Stuttgart Manchester United'ın altın çocuğu olarak gösterilen Macheda beklentileri karşılayamayınca Stuttgart'a gönderilmişti. 2013 yılının ocak ayında gerçekleşen satın alma opsiyonuyla kiralamadan Stuttgart beklediğini alamadı. Macheda bugün Panathinaikos formasını giyiyor.

Andrés Guardado (Bayer Leverkusen)

Bundesliganın en kötü transferler listesinde Türkiyeden iki tanıdık isim
Meksikalı Guardado 2013/14 sezonu ara tranfser döneminde Bayer Leverkusen'in yolunu tuttu. 6 ayda sadece 4 maçta forma giyebilen oyuncu hayal kırıklığı yarattı.

Joao Pereira (Hannover)

Bundesliganın en kötü transferler listesinde Türkiyeden iki tanıdık isim
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Joao Pereira, 2014/15 sezonu ara transfer döneminde Valencia'dan Hannover 96'ya bedelsiz transfer oldu. Ancak Portekizli oyuncu sadece 5 maçta forma giyebildi. Sezon sonunda ülkesine dönen Pereira önce Sporting Lizbon'a oradan da Trabzonspor'a transfer oldu.

Nigel De Jong (Mainz 05)

Bundesliganın en kötü transferler listesinde Türkiyeden iki tanıdık isim
Bir dönem Galatasaray formasını giyen Nigel de Jong da Bundesliga tarihinin hayal kırıklığı yaratan ara transfer dönemi transferleri arasında yer aldı. Geçen yıl Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ocak ayında Mainz 05'e giden Nigel de Jong beklentilerin çok altında kaldı ve sadece 12 maç oynayabildi. Hollandalı futbolcu buradan Mainz Al Ahly'ye geçti.

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