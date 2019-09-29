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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
29.09.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Bundesliga'da yenilgisiz takım kalmadı

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Bundesliga'da yenilgisiz takım kalmadı

RB Leipzig, Schalke'ye 3-1 yenilince hem yenilmezlik unvanını hem de liderliği kaybetti. Paderborn'u 3-2 yenen Bayern Münih, liderlik koltuğuna oturdu. Lewandowski, ligdeki 6. hafta maçında da gol atmayı başardı. Krallık yarışında 10. golünü attı.

BUNDESLIGA'nın 6. Haftası'nda lig liderliğini Bayern Münih ele geçirdi. Paderborn ile oynanan maçı zor da olsa kazanan Bayern Münih, hem üç puanı aldı hem de liderlik koltuğuna oturdu. B. Münih maçı 3-2 kazandı. İlk yarıyı Gnabry'nin 15. dakikada attığı golle 1-0 öne kapatan Bayern Münih, 55. dakikada Coutinho ile farkı ikiye çıkardı : 0-2. 68. dakikada Paderborn'un golüne engel olamayan lider, 79. dakikada Lewandowski ile gol buldu: 1-3. Lewandowski böylece geride kalan altı lig maçının tamamından gol atma başarısını gösterdi.

Bundesligada yenilgisiz takım kalmadı
Polonyalı golcü ligdeki gol sayısını altı hafta sonunda 10'a yükseltti. Maçın 84. dakikasında Paderborn bir gol daha bulunca fark bire indi: 2-3. Son bölümlerde zor anlar yaşayan B. Münih maçı 3-2 kazanmasını bildi. B. Mürih'in ligde 14 puanı bulunuyor. Sonuncu Paderborn bir puanda kaldı.

EV SAHİBİ TAKIMLAR ÇÖKTÜ
Haftaya lider giren RB Leipzig. sahasında beklenmedik bir yenilgi aldı. Schalke karşısında etkili olamayan RB Leipzi, maçı 3-1 kaybetti. Suat Serdar, ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 90 dakika oynadı. Bu sonuçla RB Leipzig ikinciliğe gerilerken, Schalke de üçüncü sıraya yükseldi.

Bundesligada yenilgisiz takım kalmadı
Bu hafta deplasman takımlarının yüzü güldü. Deplasmanda kazanan bir diğer takım da Leverkusen oldu. Augsburg deplasmanından 3-0 gibi net bir skorla dönen Leverkusen, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı. Deplasmanda 3-0 galip gelen bir diğer takım ise Mönchengladbach oldu. Mönchengladbach Hoffenheim'ı 3-0 yendi. Wolfsburg deplasmanda Mainz'ı 1-0 yendi. Werder Bremen de Dortmund deplasmanından puan çıkarmayı bildi. 2-2 berabere biten maçta Bremen bir puana sevindi. Bremen'de Nuri Şahin, eski takımına karşı 90 dakika sahada kaldı.

Haftanın açılış maçında Frankfurt Berlin'de Union Berlin'i 2-1 yendi. Böylece oynanan yedi maçın altısında ev sahibi takımları kaybetti. Birinde de ancak bir puan alabildi.

Bundesligada yenilgisiz takım kalmadı

 

 

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