Bundesliga'da yenilgisiz takım kalmadı
RB Leipzig, Schalke'ye 3-1 yenilince hem yenilmezlik unvanını hem de liderliği kaybetti. Paderborn'u 3-2 yenen Bayern Münih, liderlik koltuğuna oturdu. Lewandowski, ligdeki 6. hafta maçında da gol atmayı başardı. Krallık yarışında 10. golünü attı.
BUNDESLIGA'nın 6. Haftası'nda lig liderliğini Bayern Münih ele geçirdi. Paderborn ile oynanan maçı zor da olsa kazanan Bayern Münih, hem üç puanı aldı hem de liderlik koltuğuna oturdu. B. Münih maçı 3-2 kazandı. İlk yarıyı Gnabry'nin 15. dakikada attığı golle 1-0 öne kapatan Bayern Münih, 55. dakikada Coutinho ile farkı ikiye çıkardı : 0-2. 68. dakikada Paderborn'un golüne engel olamayan lider, 79. dakikada Lewandowski ile gol buldu: 1-3. Lewandowski böylece geride kalan altı lig maçının tamamından gol atma başarısını gösterdi.
Polonyalı golcü ligdeki gol sayısını altı hafta sonunda 10'a yükseltti. Maçın 84. dakikasında Paderborn bir gol daha bulunca fark bire indi: 2-3. Son bölümlerde zor anlar yaşayan B. Münih maçı 3-2 kazanmasını bildi. B. Mürih'in ligde 14 puanı bulunuyor. Sonuncu Paderborn bir puanda kaldı.
EV SAHİBİ TAKIMLAR ÇÖKTÜ
Haftaya lider giren RB Leipzig. sahasında beklenmedik bir yenilgi aldı. Schalke karşısında etkili olamayan RB Leipzi, maçı 3-1 kaybetti. Suat Serdar, ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 90 dakika oynadı. Bu sonuçla RB Leipzig ikinciliğe gerilerken, Schalke de üçüncü sıraya yükseldi.
Bu hafta deplasman takımlarının yüzü güldü. Deplasmanda kazanan bir diğer takım da Leverkusen oldu. Augsburg deplasmanından 3-0 gibi net bir skorla dönen Leverkusen, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı. Deplasmanda 3-0 galip gelen bir diğer takım ise Mönchengladbach oldu. Mönchengladbach Hoffenheim'ı 3-0 yendi. Wolfsburg deplasmanda Mainz'ı 1-0 yendi. Werder Bremen de Dortmund deplasmanından puan çıkarmayı bildi. 2-2 berabere biten maçta Bremen bir puana sevindi. Bremen'de Nuri Şahin, eski takımına karşı 90 dakika sahada kaldı.
Haftanın açılış maçında Frankfurt Berlin'de Union Berlin'i 2-1 yendi. Böylece oynanan yedi maçın altısında ev sahibi takımları kaybetti. Birinde de ancak bir puan alabildi.
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