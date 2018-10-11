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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
11.10.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Bundesliga’da futbolcu kalmadı

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Bundesliga’da futbolcu kalmadı

Bundesliga’da mücadele eden 18 takım, 161 futbolcuyu milli takım maçlarına gönderdi. Takımlar arasında ilk sırayı ise 15 futbolcuyla RB Leipzig aldı.

RB Leipzig’i 13’er futbolcuyla Werder Bremen ve Schalke izledi. Bayern Münih, Hoffenheim ve Gladbach ise farklı ülke milli takımlarına kadrosunda bulunan 12 futbolcu gönderdi. Hertha Berlin 11, Dortmund ve Hannover 10, Leverkusen ve Frankfurt 9, Mainz, Stuttgart ve Wolfsburg 7, Augsburg 6, Düsseldorf ve Freiburg 3, Nürnberg ise 2 futbolcusunu milli takıma yolladı. Bundesliga takımlarının kadrosunda bulunanlar sadece A milli takımlardan davet almadı. Ümit millilerle birlikte U20 ve U19 takımlarına da çok sayıda futbolcu ülkelerinin milli formasını giymek üzere çağrıldı.

Türk Milli Takımı da Bundesliga’da oynayan Türk futbolcularına milli davet gönderdi. Wolfsburg’dan Yunus Mallı, Düsseldorf’tan Kaan Ayhan ve Stuttgart’tan Berkay Özcan milli takımın aday kadrosuna dahil edildi. Çok sayıda futbolcunun milli takım kamplarına katılması Bundesliga ekiplerinin çalışmalarını zora soktu. Lige verilen aradan yararlanarak takımlarında oyun taktiğini çalışmak isteyen teknik direktörler, eksik kadro nedeniyle bu tür çalışmaları verimli yapamıyor.

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