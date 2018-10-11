Bundesliga’da futbolcu kalmadı
Bundesliga’da mücadele eden 18 takım, 161 futbolcuyu milli takım maçlarına gönderdi. Takımlar arasında ilk sırayı ise 15 futbolcuyla RB Leipzig aldı.
RB Leipzig’i 13’er futbolcuyla Werder Bremen ve Schalke izledi. Bayern Münih, Hoffenheim ve Gladbach ise farklı ülke milli takımlarına kadrosunda bulunan 12 futbolcu gönderdi. Hertha Berlin 11, Dortmund ve Hannover 10, Leverkusen ve Frankfurt 9, Mainz, Stuttgart ve Wolfsburg 7, Augsburg 6, Düsseldorf ve Freiburg 3, Nürnberg ise 2 futbolcusunu milli takıma yolladı. Bundesliga takımlarının kadrosunda bulunanlar sadece A milli takımlardan davet almadı. Ümit millilerle birlikte U20 ve U19 takımlarına da çok sayıda futbolcu ülkelerinin milli formasını giymek üzere çağrıldı.
Türk Milli Takımı da Bundesliga’da oynayan Türk futbolcularına milli davet gönderdi. Wolfsburg’dan Yunus Mallı, Düsseldorf’tan Kaan Ayhan ve Stuttgart’tan Berkay Özcan milli takımın aday kadrosuna dahil edildi. Çok sayıda futbolcunun milli takım kamplarına katılması Bundesliga ekiplerinin çalışmalarını zora soktu. Lige verilen aradan yararlanarak takımlarında oyun taktiğini çalışmak isteyen teknik direktörler, eksik kadro nedeniyle bu tür çalışmaları verimli yapamıyor.
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