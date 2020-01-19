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Avrupa
Temel ELCİVAN, DHA / Fotoğraflar: AP, Reuters
Haber Giriş: 19.01.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Bundesliga’da açılışı Serdar yaptı

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Bundesliga’da açılışı Serdar yaptı

Almanya’da Bundesliga’nın ikinci devre ilk maçında Schalke 04, evinde Borussia Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup etti.

VELTINS Arena’da oynanan ve Türkiye kökenli hakem Deniz Aytekin’in yönettiği maçta Suat Serdar, 48’inci dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, aynı zamanda 2020 yılının da ilk gölüne imza atmış oldu.

Bundesliga’da açılışı Serdar yaptı

Bundesliga’da açılışı Serdar yaptı

Suat Serdar, karşılaşmanın 74’üncü dakikasında yerini Boujellab Nassim’e bıraktı. Maçı 58’inci dakikasında bu kez Gregoritsch Michael sahneye çıktı ve Schalke 04’ü 2-0 öne geçiren gole imza attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Schalke 04, rakibi Borussia Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup etti.

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu da 69’uncu dakikada Raman Benito’nun yerine oyuna dahil oldu.

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