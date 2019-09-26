Bundesliga’da 6’ncı hafta başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBundesliga’da 6’ncı hafta başlıyor
GeriAvrupa Bundesliga’da 6’ncı hafta başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
26.09.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Bundesliga’da 6’ncı hafta başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bundesliga’da 6’ncı hafta başlıyor

Bundesliga'nın 6. haftasında lider RB Leipzig, ligin güçlü ekiplerinden Schalke ile oynuyor.

RB Leipzig, geride kalan beş haftada yenilgi görmeyen iki takımdan biri.

Dört galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan RB Leipzig, bu maçta üç puanı hedefliyor. Beşinci sıradaki Schalke ise beş maç sonunda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir de yenilgiyle beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasındaki karşılaşma cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Ligin bir diğer yenilgisiz ekibi Bayern Münih ise deplasmanda son sırada bulunan Paderborn'a konuk oluyor. Ligin yeni takımı beş maçta sadece bir puan alabildi ve 18. sırada kaldı.

Bayern Münih ise üç galibiyet ve iki beraberlikle 13 puan topladı. RB Leipzig'in ardından 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Paderborn ise ligde galibiyeti olmayan tek takım. Union Berlin ile Frankfurt arasında cuma günü oynanacak maçla start alacak.

6. Hafta maçları, pazar günü Köln ile Hertha Berlin maçıyla tamamlanacak.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA
Union Berlin - Frankfurt (20.30)

CUMARTESİ
RB Leipzig - Schalke (15.30)
Paderborn - B. Münih (15.30)
Hoffenheim - M'gladbach (15.30)
Mainz - Wolfsburg (15.30)
Augsburg - Leverkusen (15.30)
Dortmund - W. Bremen (18.30)

PAZAR
Düsseldorf - Freiburg (15.30)
Köln - Hertha Berlin (18.00)

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Bundesliga’da 6’ncı hafta başlıyor
Alman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret
O eczane iki şubesiyle birlikte kapatıldı
Eski yıldız 5. lige antrenör oldu