Bundesliga’da 6’ncı hafta başlıyor
Bundesliga'nın 6. haftasında lider RB Leipzig, ligin güçlü ekiplerinden Schalke ile oynuyor.
RB Leipzig, geride kalan beş haftada yenilgi görmeyen iki takımdan biri.
Dört galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan RB Leipzig, bu maçta üç puanı hedefliyor. Beşinci sıradaki Schalke ise beş maç sonunda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir de yenilgiyle beşinci sırada yer alıyor.
İki takım arasındaki karşılaşma cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Ligin bir diğer yenilgisiz ekibi Bayern Münih ise deplasmanda son sırada bulunan Paderborn'a konuk oluyor. Ligin yeni takımı beş maçta sadece bir puan alabildi ve 18. sırada kaldı.
Bayern Münih ise üç galibiyet ve iki beraberlikle 13 puan topladı. RB Leipzig'in ardından 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Paderborn ise ligde galibiyeti olmayan tek takım. Union Berlin ile Frankfurt arasında cuma günü oynanacak maçla start alacak.
6. Hafta maçları, pazar günü Köln ile Hertha Berlin maçıyla tamamlanacak.
Haftanın maç programı şöyle:
CUMA
Union Berlin - Frankfurt (20.30)
CUMARTESİ
RB Leipzig - Schalke (15.30)
Paderborn - B. Münih (15.30)
Hoffenheim - M'gladbach (15.30)
Mainz - Wolfsburg (15.30)
Augsburg - Leverkusen (15.30)
Dortmund - W. Bremen (18.30)
PAZAR
Düsseldorf - Freiburg (15.30)
Köln - Hertha Berlin (18.00)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle