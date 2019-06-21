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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
21.06.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Bundesbank Başkanı’ndan ‘stabil coin’ uyarısı

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Bundesbank Başkanı’ndan ‘stabil coin’ uyarısı

Almanya’nın Eltville şehrinde düzenlenen ‘5. Makro İhtiyati Konferansında’ konuşan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Jens Weidmann, stabil coinlerin yaygın olarak kullanımının bankaların faaliyetlerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

KONUŞMASINDA, finansal istikrar için yeni risklere ve sonuçlarına değinen Weidmann, teknolojik gelişmenin hızla yaşamı ve özellikle ödeme sistemlerini değiştirdiğini söyledi. Kripto paraların değerinin nasıl garanti edileceğine dair sorunların tüketiciler için bir risk olduğunu belirten Weidmann, küresel düzeyde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna işaret etti. Weidmann, “Eğer stabil coinler yaygın bir şekilde kullanılırsa, bankaların mevduatlarını ve iş modellerini zayıflatabilir. Bu da bankaların faaliyetlerini ve finansal piyasalarda aracılık işlemlerini sekteye uğratabilir” dedi.
Stabil Coin, (stabil kripto para) değeri göreceli olarak daha stabil olan bir diğer küresel ürüne sabitlenmiş veya endekslenmiş kripto para birimi. Değerin altın veya dolara sabitlenmesi de bunun örneklerinden.

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