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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
23.07.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Buna en çok Türkler sevindi: Psikolojimiz bozulmuştu

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Buna en çok Türkler sevindi: Psikolojimiz bozulmuştu

Kopma noktasına gelen Hollanda-Türkiye ilişkilerinin normalleşme düzeyine gelmesine en çok bu ülkede yaşayan Türkler sevindi. Hollanda Türkevi’nden yapılan açıklamada “Psikolojimiz bozulmuştu” denildi.

HOLLANDA Türkevi Başkanlığı, iki ülke arasında yaşanan son gelişmeler üzerine bir açıklama yayınlayarak duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Türkiye ve Hollanda ortak açıklamasıyla; 400 yıllık Türkiye - Hollanda diplomatik ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız” diye başlayan açıklamada, bundan böyle uzun bir süredir bekledikleri normalleşme sürecinin artık başladığı vurgulandı. Özellikle 2017’nin Mart ayında Rotterdam’da yaşanan üzücü olaylar ve devamındaki gelişmelerin bir taraftan iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına, diğer taraftan Hollanda’lı Türklerin psikolojisinin bozulmasına sebep olduğu belirtilerek, diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının en çok Hollanda’da yaşayan Türkleri memnun edeceği ifade edildi.

SEÇİM YAPMAYA ZORLANDIK
Açıklamada, “Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un Temsilciler Meclisi Başkanına gönderdiği mektupla; kısa zamanda Hollanda’nın Ankara Büyükelçisinin tayin edileceği belirtiliyor. Bu çerçevede atılacak ilk adım Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları olacak. İkinci somut adım ise Hollanda Dışişleri Bakanının Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması. İlişkilerin normalleşme süreci, 11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanlarının Brüksel’deki NATO Zirvesinde yaptıkları görüşmeyle yeniden şekillendi. Türkiye Hollanda diplomatik ilişkilerinin yeniden başlaması, yarım milyona yakın Hollanda Türklerindeki tedirginliği gidermeye vesile olmasını bekliyoruz. Zira Hollanda Türk toplumunun özellikle 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve 11 Mart Rotterdam olaylarıyla kimyası bozulmuştu. Hollandalı Türkler, popülist siyasetçiler tarafından seçim yapmak zorunda bırakılmışlar, çifte vatandaşlığın aidiyet sorunu ortaya çıkardığı ve kaldırılması gerektiği tartışmaya açılmıştı” denildi.

KAMU DİPLOMASİSİ İHMAL EDİLMEMELİ
İlişkilerin normalleşmesinin, Hollanda - Türk sivil toplum kuruluşlarına da yeni fırsatların sunulması olarak değerlendirilebileceği kaydedilen açıklamada, “Bu noktada ihmal edilmemesi gereken alan, hiç şüphesiz Hollanda’ya yönelik kamu diplomasisidir. Yıllardır oluşan önyargı Hollanda kamuoyunu ciddi şekilde Türkiye ve Erdoğan karşıtı haline getirmiştir. Aciliyetle, karşılıklı programlar düşünerek hayata geçirmelidir” ifadelerine yer verildi.

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