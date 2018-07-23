Buna en çok Türkler sevindi: Psikolojimiz bozulmuştu
Kopma noktasına gelen Hollanda-Türkiye ilişkilerinin normalleşme düzeyine gelmesine en çok bu ülkede yaşayan Türkler sevindi. Hollanda Türkevi’nden yapılan açıklamada “Psikolojimiz bozulmuştu” denildi.
HOLLANDA Türkevi Başkanlığı, iki ülke arasında yaşanan son gelişmeler üzerine bir açıklama yayınlayarak duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Türkiye ve Hollanda ortak açıklamasıyla; 400 yıllık Türkiye - Hollanda diplomatik ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız” diye başlayan açıklamada, bundan böyle uzun bir süredir bekledikleri normalleşme sürecinin artık başladığı vurgulandı. Özellikle 2017’nin Mart ayında Rotterdam’da yaşanan üzücü olaylar ve devamındaki gelişmelerin bir taraftan iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına, diğer taraftan Hollanda’lı Türklerin psikolojisinin bozulmasına sebep olduğu belirtilerek, diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının en çok Hollanda’da yaşayan Türkleri memnun edeceği ifade edildi.
SEÇİM YAPMAYA ZORLANDIK
Açıklamada, “Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un Temsilciler Meclisi Başkanına gönderdiği mektupla; kısa zamanda Hollanda’nın Ankara Büyükelçisinin tayin edileceği belirtiliyor. Bu çerçevede atılacak ilk adım Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları olacak. İkinci somut adım ise Hollanda Dışişleri Bakanının Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması. İlişkilerin normalleşme süreci, 11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanlarının Brüksel’deki NATO Zirvesinde yaptıkları görüşmeyle yeniden şekillendi. Türkiye Hollanda diplomatik ilişkilerinin yeniden başlaması, yarım milyona yakın Hollanda Türklerindeki tedirginliği gidermeye vesile olmasını bekliyoruz. Zira Hollanda Türk toplumunun özellikle 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve 11 Mart Rotterdam olaylarıyla kimyası bozulmuştu. Hollandalı Türkler, popülist siyasetçiler tarafından seçim yapmak zorunda bırakılmışlar, çifte vatandaşlığın aidiyet sorunu ortaya çıkardığı ve kaldırılması gerektiği tartışmaya açılmıştı” denildi.
KAMU DİPLOMASİSİ İHMAL EDİLMEMELİ
İlişkilerin normalleşmesinin, Hollanda - Türk sivil toplum kuruluşlarına da yeni fırsatların sunulması olarak değerlendirilebileceği kaydedilen açıklamada, “Bu noktada ihmal edilmemesi gereken alan, hiç şüphesiz Hollanda’ya yönelik kamu diplomasisidir. Yıllardır oluşan önyargı Hollanda kamuoyunu ciddi şekilde Türkiye ve Erdoğan karşıtı haline getirmiştir. Aciliyetle, karşılıklı programlar düşünerek hayata geçirmelidir” ifadelerine yer verildi.
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