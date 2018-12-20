Bulunduğunuz ülkede aktif siyaset yapın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL / KÖLN
20.12.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, birliğin Köln merkezinde açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında Bosna Hersek’teki genel kurulda gerçekleşen isim değişikliği sürecinin sürdüğünü belirten Bilgi, Almanya-Türkiye ilişkilerinde olduğu gibi Türkiye-Avrupa ilişkilerinin de iyi yola doğru yöneldiğini açıkladı:

“BİRÇOK noktada yakınlaşmanın, birlikte bir hedefe ilerlemenin iki taraf açısından da faydalı olduğunu Alman tarafı da nihayet görmüş durumda. Avrupa’nın Türkiye ile birçok paralel noktası olduğunu görüyoruz. Bu noktada görüşmelerin seyretmesini bir sivil toplum kuruluşu olarak arzu ediyoruz. Fakat bir süredir gazetelerde ve görsel basında takip ettiğimiz kadarıyla NSU cinayetlerinin bir parçası olan, bir mağdur ailenin avukatlığını yapan Türk avukata tehdit söz konusu. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı bu olayı ciddi anlamda gizli tutmuş. İlişkilerin iyiye gitme noktasında böyle bir hadisenin olması üzüntü verici.

TEK LİSTEYLE GİDİLSİN
“Sivil toplum kuruluşu olarak siyasetin direk içinde değiliz ama teşfik etme noktasında birçok çalışmalar yapıyoruz. Avrupa’nın diğer ülkelerinde, Almanya’da yaşayan göçmenlere siyasette aktif olmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye kökenlilerin ana akım partilerde siyaset yapmalarını öneriyorum. Bu günlerde zor olsa da bu bizim şevkimizi kırmamalı. Şeffaf, birleştirici bu ülkeye nasıl katkı sağlarızdan yola çıkarak, kimliğimizi ve kültürümüzü yaşatarak, bu partiler içinde yer almalıyız. UID olarak AP seçimlerine de tek liste üzerinden gidilmesi taraftarıyız.”

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