Bulgurcu’ya Örnek Vatandaş Ödülü
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından her ülkeden yalnızca bir Türk vatandaşına verilen ‘Örnek Vatandaş Ödülü’nü bu yıl İngiltere’den iş adamı Nuri Bulgurcu aldı.
Londra’da 40 yıldır yaşayan işadamı Nuri Bulgurcu, Ankara merkezli Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK) ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İngiltere’den 2018 Örnek Kıdemli Vatandaş olarak seçildi. Her yıl ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ seçimi yapan TÜRYAK, nesiller arası dayanışmayı artırmayı amaçlıyor. 60 yaş üzerinde ve meslek hayatında örnek kişilik sergileyen başarılı ve örnek kıdemli vatandaşa ödülleri takdim edilirken, ödül sahiplerini büyükşehir belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından seçiliyor.
13 ülkeden katılımla olan Örnek Kıdemli Vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’ten seçildi.
Bu çerçevede merkezi Ankara’da bulunan dernek tarafından TÜRYAK 2018 Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi adı altında, 27-29 Eylül 2018 arasında etkinlik düzenlendi. Yurt dışındaki kıdemli vatandaşların katılımlarıyla düzenlenen ödül törenin de ise dünyanın dört bir yanından ‘Örnek Kıdemli Vatandaşlar’ bir araya gelerek birbirleriyle tanışma fırsatı buldu.
‘BU ÖDÜL HEPİMİZE KUTLU OLSUN’
Aldığı ödül ile ilgili olarak duygularını dile getiren Bulgurcu, “Allah cümlemizden razı olsun sizlerin desteğiniz sayesinde bu mutluluğu yaşıyorum, bu ödülü sizlerin sayesinde aldım. Bizler hepimiz bir bütünüz bu ödül hepimize kutlu olsun” diye konuştu.
Nuri Bulgurcu, askerliğini yaptıktan sonra çalışmak ve eğitim almak üzere 1969’da İngiltere’ye geldi. İngiltere’de bulunduğu 40 yıldan fazla sürede Türkiye adına bir çok sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları ile katkı sağladı.
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