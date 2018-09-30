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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
30.09.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Bulgurcu’ya Örnek Vatandaş Ödülü

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Bulgurcu’ya Örnek Vatandaş Ödülü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından her ülkeden yalnızca bir Türk vatandaşına verilen ‘Örnek Vatandaş Ödülü’nü bu yıl İngiltere’den iş adamı Nuri Bulgurcu aldı.

Londra’da 40 yıldır yaşayan işadamı Nuri Bulgurcu, Ankara merkezli Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK) ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İngiltere’den 2018 Örnek Kıdemli Vatandaş olarak seçildi. Her yıl ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ seçimi yapan TÜRYAK, nesiller arası dayanışmayı artırmayı amaçlıyor. 60 yaş üzerinde ve meslek hayatında örnek kişilik sergileyen başarılı ve örnek kıdemli vatandaşa ödülleri takdim edilirken, ödül sahiplerini büyükşehir belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından seçiliyor. 

Bulgurcu’ya Örnek Vatandaş Ödülü

13 ülkeden katılımla olan Örnek Kıdemli Vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’ten seçildi.

Bulgurcu’ya Örnek Vatandaş Ödülü

Bu çerçevede merkezi Ankara’da bulunan dernek tarafından TÜRYAK 2018 Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi adı altında, 27-29 Eylül 2018 arasında etkinlik düzenlendi. Yurt dışındaki kıdemli vatandaşların katılımlarıyla düzenlenen ödül törenin de ise dünyanın dört bir yanından ‘Örnek Kıdemli Vatandaşlar’ bir araya gelerek birbirleriyle tanışma fırsatı buldu.

Bulgurcu’ya Örnek Vatandaş Ödülü


‘BU ÖDÜL HEPİMİZE KUTLU OLSUN’
Aldığı ödül ile ilgili olarak duygularını dile getiren Bulgurcu, “Allah cümlemizden razı olsun sizlerin desteğiniz sayesinde bu mutluluğu yaşıyorum, bu ödülü sizlerin sayesinde aldım. Bizler hepimiz bir bütünüz bu ödül hepimize kutlu olsun” diye konuştu.

Bulgurcu’ya Örnek Vatandaş Ödülü

Nuri Bulgurcu, askerliğini yaptıktan sonra çalışmak ve eğitim almak üzere 1969’da İngiltere’ye geldi. İngiltere’de bulunduğu 40 yıldan fazla sürede Türkiye adına bir çok sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları ile katkı sağladı.

Bulgurcu’ya Örnek Vatandaş Ödülü

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