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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraf: dpa
03.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Bulgaristan’dan o sözler için nota! ‘Kendi başarısızlıklarını...’

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Bulgaristan’dan o sözler için nota! ‘Kendi başarısızlıklarını...’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, aşırı sağ yayınlarıyla bilinen Valeurs Actuelles adlı dergiye verdiği demeçte, “Bulgar ve Ukraynalı çeteler ve yasa dışı suç akımı karşısında Gine ve Fildişi Sahili’nden yasal mültecileri tercih ederim” sözleri, Bulgaristan ve Ukrayna’yı kızdırdı.

MACRON’un açıklamaları üzerine Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Paris Büyükelçisi Elçisi Angel Çolakov aracılığıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi. Fransa’nın Sofya Büyükelçisi Florance Robin, Sofya’da Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı ve bu hakaretlerle ilgili açıklama getirilmesi istenildi.
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ise sosyal medya hesabından Macron’un açıklamalarını şöyle değerlendirdi: “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Bulgar ve Ukraynalı çetelere karşın Afrikalı mülteciler tercih ettiği açıklaması, siyasi ukalalık ve bizi aşağılama girişimlerinden biri. Bir cumhurbaşkanına yakışmayan hakaretleri kabul edemem. Macron, kendi özel başarısızlıklarını örtmek için bizi karalıyor ve Bulgar halkını ‘hırsız ve çete başı’ olarak tanımlıyor. Macron’un Afrika’dan ucuz iş gücü bulmak isteyip, istememesi onu ilgilendirir. Ancak onun Bulgar ve Ukrayna halkına hakaret etmeye hakkı yoktur.”
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın da Fransa Büyükelçisi’ni çağırıp nota verdiği belirtildi.

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