Bulgaristan’da kazada ölen TIR şoförü, toprağa verildi
Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk TIR şoförü Ali Özbay, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.
BULGARİSTAN’da geçen hafta meydana gelen kazada evli TIR sürücüsü Ali Özbay yaşamını yitirdi. Özbay’ın cenazesi bu ülkedeki işlemlerinin ardından dün Türkiye’ye gönderildi.
Ali Özbay’ın cenazesi, bugün öğle vakti Besni ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Besni Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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