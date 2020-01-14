Büfenin camı kırıldı, lüks otomobil bu hale geldi

SÜRÜCÜNÜN hafif yaralı kurtulduğu kazada büfenin camları kırıldı, duvarında hasar oluştu. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Mercedes’in sürücüsü verdiği ilk ifadesinde, kavşakta başka bir aracın üzerine doğru geldiğini, bu araçla çarpışmamak için direksiyonu sol tarafa kırınca aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Dükkanın kapısında ve bina duvarında hasar oluştuğunu ifade eden Hüsnü Gündoğdu, ise, “Olay sabahın erken saatlerinde yaşandığı için çok şükür bize bir şey olmadı” dedi.