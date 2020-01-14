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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 14.01.2020 - 14:03,Son Güncelleme:/

Büfenin camı kırıldı, lüks otomobil bu hale geldi

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Büfenin camı kırıldı, lüks otomobil bu hale geldi

Almanya’nın Nürnberg kentindeki Gibitzenhofstrasse’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Mercedes marka bir otomobil, az daha Hüsnü Gündoğdu’ya ait ‘Kristall Döner’ adlı büfenin içine giriyordu.

SÜRÜCÜNÜN hafif yaralı kurtulduğu kazada büfenin camları kırıldı, duvarında hasar oluştu. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Mercedes’in sürücüsü verdiği ilk ifadesinde, kavşakta başka bir aracın üzerine doğru geldiğini, bu araçla çarpışmamak için direksiyonu sol tarafa kırınca aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Dükkanın kapısında ve bina duvarında hasar oluştuğunu ifade eden Hüsnü Gündoğdu, ise, “Olay sabahın erken saatlerinde yaşandığı için çok şükür bize bir şey olmadı” dedi.

Büfenin camı kırıldı, lüks otomobil bu hale geldi

Büfenin camı kırıldı, lüks otomobil bu hale geldi

Büfenin camı kırıldı, lüks otomobil bu hale geldi

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