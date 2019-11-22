‘Bu yolu beraber gidelim’ dedi, 7 dakika alkışlandı

KURULTAYDA konuşan Kramp Karrenbauer, partisine ve koltuğunu sallamaya çalışanlara karşı çok mücadeleci ve açık mesajlar verdi.

Yaklaşık bin delegenin karşısında ateşli bir konuşma yapan Kramp Karrenbauer, 90 dakika süren konuşmasını bu sözlerle bitirdi: “Ben bugün size nasıl bir Almanya istediğimi anlattım. Eğer benim istediğim Almanya, sizin tasavvur ettiğiniz Almanya değilse, eğer benim sizinle birlikte gitmek istediğim yol, sizin için doğru yol değilse, bunu bugün burada çok açık şekilde konuşalım ve bu işi bugün burada bitirelim. Ama diyorsanız ki, bu sizin de istediğiniz bir Almanya. Eğer diyorsanız ki, bu yolu beraberce gidelim. O zaman bugün burada hemen kolları sıvayıp işe başlayalım.”

Bu sözlerle peşinden sürüklemeyi başardığı delegeler 7 dakika boyunca Kramp Karrenbauer’i ayakta alkışladı.

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Kramp Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel dönemini kötü olarak eleştiren parti içi rakibi Friedrich Merz’in söylemlerine karşı partisini uyardı. İktidarda olan CDU’nun yaptığı işleri kötü göstererek seçimin kazanılamayacağını vurgulayan Kramp Karrenbauer, “Bununla nasıl seçim kampanyası yaparız. Bu başarılı bir seçim kampanyası stratejisi olamaz. Biz tamirhane değil, gelecek tezgâhı olmak istiyoruz” dedi.

Kramp Karrenbauer, Merkel iktidarı dönemini ise, “14 yıl Almanya için iyi yıllardı. Bununla gurur duymalıyız” diye niteledi.

Kendisinin geçen yıl ki kurultayda yüzde 51 oyla genel başkan seçildiğini belirten Krampp Karrenbauer, ama yüzde yüzü için seçildiğini ve parti içi tüm kanatları temsil ettiğini, bir kanadın temsilcisi olarak gösterilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.



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Friedrich Merz’in de kurultayda konuşması merak ediliyordu. Merz, düelloyu gelecek yıla erteledi ve şöyle dedi: “Bu parti kurultayında medya çok şey bekliyor. Hayır, kesin kararı bu parti kurultayı vermeyecek. Bir yıl sonra, düşünme, hazırlanma ve karar verme süreci içinde 2020 yılındaki kurultayda kesin cevapları vermek zorunda olacak. Biz bu sürecin başındayız. Ama kesinlikle sonunda değiliz. Biz bu süreci inandırıcı kişilerle partinin geniş kesimine hitap ederek götürmeliyiz. Sorumluluk alıp yönetmeyi göstermeliyiz. Dışarıda topluma birlik ve bütünlük çağrısı yaparken parti içinde birilerini, grupları dışlayamayız.”

Merz bu sözleriyle parti içinde kendisine destek veren, muhafazakar kanat Değerler Birliği’ni yok sayan Kramp Karrenbauer’e gönderme yaptı. Kramp Karrenbauer, kurultayda “Partide Değerler Birliği diye bir kuruluş yok. Tek değerler birliği var, o da CDU” dedi.