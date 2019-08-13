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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.08.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Bu yıl ilk kez uygulanıyor: Kapıkule’de gurbetçi kuyruğu oluşmayacak

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Bu yıl ilk kez uygulanıyor: Kapıkule’de gurbetçi kuyruğu oluşmayacak

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren yüzbinlerce Avrupalı Türk’ün yaşadıkları ülkelere dönüş vakti yaklaştı. Önceki yıllarda gurbetçilerin oluşturduğu uzun bekleme kuyrukları bu yıl ilk kez uygulanacak park sistemiyle artık yaşanmayacak.

YILLIK izinlerini Türkiye’de geçirmek üzere ana vatana giden yüzbinlerce gurbetçiden birçoğu için dönüş vakti yaklaştı. Yurt dışında yaşayan Türklerin, dönüş yolunda sınır kapısında işlemler için bekleme süresini kısa tutmak ve rahat geçirmelerini sağlamak için Ticaret Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Edirne Valiliği yoğun uğraş veriyor. Çalışmalar kapsamında oluşturulan park alanı sayesinde, çıkışlarda uzun kuyruklar oluşmayacak. Yaklaşık 45 dönümdeki bin 750 araç kapasiteli parka numara alıp girecek olan gurbetçi, sıranın kendisine ne zaman geleceğini ekrandan takip edebilecek. Sırası ve geçiş süresi belli olacak gurbetçi, bu zamanını dinlenerek geçirecek.

Bu yıl ilk kez uygulanıyor: Kapıkule’de gurbetçi kuyruğu oluşmayacak

TV, İNTERNET, ÇOCUK PARKI
Tuvaletler, televizyon izleme ve dinlenme alanları, ücretsiz internet erişiminin olduğu parkta, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca da çocuk oyun alanları oluşturuldu. Geçmişte sınır kapısı önünde kara yolunda bekleyen gurbetçiler, uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor, devamlı ‘dur kalk’lar nedeniyle zorluk yaşıyordu.

Bu yıl ilk kez uygulanıyor: Kapıkule’de gurbetçi kuyruğu oluşmayacak

BULGARİSTAN’IN DA HIZLI OLMASINI İSTİYORUZ
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, sınırda bekleme sürelerinin asgariye indirilmesi için devamlı Bulgar Gümrük İdaresi ile görüştüklerini belirterek, “Onların da saate 350 aracı yakalamasını istiyoruz, o konuda bize destek olacaklarını söylediler. Amacımız tek, hem gurbetçi hem de nakliyecilerimizin çile çekmesinin önüne geçmek. Sabah akşam çalışarak, burada özveriyle görev yapan gümrük ve emniyet personelimizin bu gayretlerini takdir ederek, amacımıza ulaşmaya gayret ediyoruz” dedi.
Edirne’deki sınır kapılarında bu hafta sonundan itibaren yaklaşık 3 haftalık bir dönüş trafiği yaşanması bekleniyor.

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