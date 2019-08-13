Bu yıl ilk kez uygulanıyor: Kapıkule’de gurbetçi kuyruğu oluşmayacak
Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren yüzbinlerce Avrupalı Türk’ün yaşadıkları ülkelere dönüş vakti yaklaştı. Önceki yıllarda gurbetçilerin oluşturduğu uzun bekleme kuyrukları bu yıl ilk kez uygulanacak park sistemiyle artık yaşanmayacak.
YILLIK izinlerini Türkiye’de geçirmek üzere ana vatana giden yüzbinlerce gurbetçiden birçoğu için dönüş vakti yaklaştı. Yurt dışında yaşayan Türklerin, dönüş yolunda sınır kapısında işlemler için bekleme süresini kısa tutmak ve rahat geçirmelerini sağlamak için Ticaret Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Edirne Valiliği yoğun uğraş veriyor. Çalışmalar kapsamında oluşturulan park alanı sayesinde, çıkışlarda uzun kuyruklar oluşmayacak. Yaklaşık 45 dönümdeki bin 750 araç kapasiteli parka numara alıp girecek olan gurbetçi, sıranın kendisine ne zaman geleceğini ekrandan takip edebilecek. Sırası ve geçiş süresi belli olacak gurbetçi, bu zamanını dinlenerek geçirecek.
TV, İNTERNET, ÇOCUK PARKI
Tuvaletler, televizyon izleme ve dinlenme alanları, ücretsiz internet erişiminin olduğu parkta, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca da çocuk oyun alanları oluşturuldu. Geçmişte sınır kapısı önünde kara yolunda bekleyen gurbetçiler, uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor, devamlı ‘dur kalk’lar nedeniyle zorluk yaşıyordu.
BULGARİSTAN’IN DA HIZLI OLMASINI İSTİYORUZ
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, sınırda bekleme sürelerinin asgariye indirilmesi için devamlı Bulgar Gümrük İdaresi ile görüştüklerini belirterek, “Onların da saate 350 aracı yakalamasını istiyoruz, o konuda bize destek olacaklarını söylediler. Amacımız tek, hem gurbetçi hem de nakliyecilerimizin çile çekmesinin önüne geçmek. Sabah akşam çalışarak, burada özveriyle görev yapan gümrük ve emniyet personelimizin bu gayretlerini takdir ederek, amacımıza ulaşmaya gayret ediyoruz” dedi.
Edirne’deki sınır kapılarında bu hafta sonundan itibaren yaklaşık 3 haftalık bir dönüş trafiği yaşanması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle