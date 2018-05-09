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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
09.05.2018 - 17:17, Son Güncelleme:

Bu yalanları ders diye çocuklara öğretiyorlar!

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Bu yalanları ders diye çocuklara öğretiyorlar!

Hollanda’da ortaokul ders kitabında Türkiye hakkında önyargılar oluşturabilecek ifadelerin kullanılması bu ülkede yaşayan Türk toplumunu rahatsız etti. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan yayınevi yetkilisi, kitaptaki örneklerin ‘uydurulduğunu’, bu tür hassas konulardaki ifadelere sonraki baskılarda dikkat edeceklerini aktardı.

MALMBERG yayınevine ait bir ders kitabında, Türkiye’nin AB üyeliği hakkında öğrencilere fikir vermesi gereken sayfadaki örneklerde, Mehran isimli bir karakterin çiziminin altında “Ben bir Kürdüm, Türk polisi Kürtlerden nefret ediyor. Biz nedensiz yere tutuklanıp işkence görüyoruz” deniliyor.

Aynı sayfada Mehmet adındaki diğer bir karakter ise ”İzmir’de bir arazi almıştım. Oraya yeni evimizi inşa edecektik. Ama inşaat ruhsatı verilmedi. Daha sonra araziyi sattım. Şimdi de o belediye başkanı o araziye bir ev inşa ediyor” diyor.
Bu ifadeleri fark eden dershane öğretmeni Şenol Büyükbaş, söz konusu ifadeleri öğrencisinin kullandığı ders kitabında gördüğünde çok şaşırdığını ve şoke olduğunu söyledi. Büyükbaş, “Öğrencilere doğru olmayanı doğruymuş gibi göstererek küçük yaşta çocuklara Türkiye düşmanlığı empoze edilmeye çalışılıyor” dedi.

Bu yalanları ders diye çocuklara öğretiyorlar

‘DERİNLERDEN GELEN EMİRLE YAPILIYOR’
Türk İşadamları Derneği Rijland Bölgesi (TOVER) Başkanı Durmuş Doğan, ülkede Türkiye hakkında olumsuz bilgiler içeren bir ders kitabının varlığının Türkleri rahatsız ettiğini ifade etti. Doğan, “Öğrencilerin, Türkiye ve Türkler hakkında gerçek dışı bilgilerle eğitilmeleri, ülkede yaşayan Türk toplumunun buradaki varlığı için olumsuz bir girişimdir. Bu durum Türkleri olumsuz etkilediği kadar Hollandalıları da olumsuz etkiler. Derinlerden gelen emirlerle yapılan bu tür algı çalışmaları, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkilere olumlu katkı sağlamaz. Hollanda Eğitim Bakanı bütün öğrencilerin bakanıdır. Bir toplum hakkında yanlış bilgiler verilmesine müsaade etmemelidir” diye konuştu.

Bu yalanları ders diye çocuklara öğretiyorlar‘TÜRK DEVLETİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜLÜYOR’
Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Murat Gedik, Türklerin ve Türk devletinin toplum içerisinde küçük düşürülmek istendiğini ve bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getirdi.
Ders kitabında bulunan ifadelerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Gedik, şunları kaydetti:
“Hükümet nezdindeki devlet görevlilerinin bu ders kitabı için girişimlerde bulunması lazım. Burada doğrudan Türk devleti ve milletine saldırı söz konusudur. Öğrencilerin bilinçaltına bir Türk düşmanlığı yerleştirilmek istenmektedir.”

YENİ BASKILARDAN ÇIKARILACAK
Malmberg Yayınevi Ürün Geliştiricisi Michiel Bugter, dersin öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için verilen örneklerin uydurulduğunu fakat gelen tepkiler üzerine bir sonraki baskılarda bu tür hassas konulardaki ifadelere dikkat edeceklerini aktardı. Bugter, kitabın sadece bir sayfası için mevcut baskının yayından kaldırılmayacağını kaydederek olayın büyütülmemesi gerektiğini savundu.

’OKULLAR KENDİLERİ BELİRLİYOR’
Hollanda Eğitim Bakanlığı Basın Sözcüsü Aicha Lubbinge, bakanlığın ülkedeki eğitim müfredatı için temel hedefleri belirlediğini, okulların hükümetin belirlediği çerçeve içerisinde nasıl bir eğitim vereceklerine kendilerinin karar verdiğini ve hangi müfredatı kullanacaklarını kendilerinin seçtiğini ifade etti.
Lubbinge, ders kitaplarında görülen yanlışlar için doğrudan yazar veya yayınevi ile irtibata geçilebileceğini belirterek hükümetin, ders kitabı yazarlarının, gerçekleri göstermek için çaba sarf ettiklerini umduğunu dile getirdi.

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