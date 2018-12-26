'Bu Yahudi parasını alıyoruz ve…’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri'Bu Yahudi parasını alıyoruz ve…’
GeriAvrupa 'Bu Yahudi parasını alıyoruz ve…’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Foto: Arşiv
26.12.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

'Bu Yahudi parasını alıyoruz ve…’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Bu Yahudi parasını alıyoruz ve…’

Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James'in yaptığı bir paylaşım, Yahudilerin tepkisini çekti. LeBron James, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen dünyaca ünlü süperstar LeBron James’in Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, büyük tepki çekti. LeBron James’in “Bu Yahudi parasını alıyoruz ve her şey koşer” (Koşer: Yahudilik inancına göre; yenilmesi ve kullanılmasında dinen bir sakınca bulunmayan ürünler) şeklindeki paylaşımı Yahudiler başta olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Amerikalı rap şarkıcısı 21 Savage’a ait ‘ASMR’ isimli şarkıda yer alan sözleri sosyal medya hesabından paylaşan LeBron James’e en sert tepki ABD’li gazeteci Darren Rovell’den geldi. Rovell, LeBron James’e “Git bir Yahudi bul ve yazlarını onlara okut. Mesela, Adam Silver (Ulusal Basketbol Ligi Komisyonu (NBA) üyesi), Dan Gilbert (NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ın ortaklarından) veya David Stern’e (1984-2014 yılları arasında NBA başkanlığı yaptı) okut ve sonra bana nasıl tepki verdiklerini anlat” diyerek eleştirdi.

NBA yorumcusu ve radyocu Justin Termine ise LeBron James’in paylaşımı ile ilgili “Onun (Lebron James) bu tip sorumsuz açıklamalarına devam edebilmesinin nedeni, medyada söylediklerinden ötürü onu sorumlu tutabilecek kimsenin olmaması” değerlendirmesinde bulundu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından “Düpedüz cahillik”, “Antisemitizm şu an moda. NBA yönetimi, Lebron James’ın aptallığını ibret olsun diye cezalandırmalı”, “Bu paylaşım, onun hakkındaki fikirlerimi tamamıyla değiştirdi” şeklinde tepkilerle karşılaşan LeBron James, özür dilemek zorunda kaldı.

LEBRON JAMES: KULLANDIĞIM İFADELER YÜZÜNDEN EĞER BİRİNİ KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM
Yaptığı paylaşımın Yahudiler için aşağılayıcı bir anlam taşıdığından haberi olmadığını belirten LeBron James “Kullandığım ifadeler yüzünden eğer birini kırdıysam özür dilerim. Şarkı sözlerini paylaşma nedenim bu değildi. Her zaman şarkı sözleri paylaşıyorum. Araba kullanırken güzel müzik dinliyorum ve paylaşımım da bunun bir yan ürünüydü. Sözlerin iltifat olduğunu düşünmüştüm ve açık ki birçok insanın gözünde bu böyle değilmiş” açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

BAGW: Almanya’da evsizlerin sayısı bir milyonu geçmiş olabilir

Belçikalı 'Boksör Naciye'den parkinsona sağ kroşe

Dayısı Almanya’da olduğunu söylemiş! 26 yıldır her yerde annesini arıyor

Steinmeier’den Alman toplumuna ‘suskunluk’ uyarısı