‘Bu üniformayı taşımaya hakkın yok’ deyip saldırmışlar
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Alman ordusunda görevli Türkiye kökenli bir askerin kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı bildirildi.
BERLİN polisinden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Türk kökenli onbaşı, Neukölln ilçesinin Saale Caddesin’de üniformasıyla yürüdüğü sırada kendisini takip ettiğinden şüphelendiği 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, askere, “Bu üniformayı taşımaya hakkın yok” ifadelerini kullandı. Bacağından yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Kramp-Karrenbauer, “Askerlere yönelik her türlü saldırıyı kınıyorum. Onlar Almanya’ya hizmet ediyor, saygı, takdir ve toplumun dayanışmasını hak ediyor” ifadelerini kullandı.
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