Bu ülkede mutluluk devlet garantisi altında

FİNLANDİYA gezime başlamadan önce aklıma gelen ilk düşünce; ‘soğuk, kış, ren geyikleri, kar ve Kuzey Işık’ları olsa da Finlandiya bütün bu saydiklarımın yanı sıra 2016 yılında 156 ülke arasında yapılan bir araştırma sonucunda Dünya Mutluluk Raporu’nun ilk sırasında yer almış ve yıllardır ilk sıralardaki de yerini korumaya devam ediyor. Yaşam kalitesi ve beklentisi, sosyal destek, güvenlik gibi konular başta olmak üzere bir çok konuda, tüm dünyayı geride bırakıp sürekli ilk sıralarda yer alıyor. Finlandiya’da özelikle kadın ve çocukların dünyadaki en mutlu insanlar olmasına şaşmamak lazım...





EĞİTİMDE İLK SIRADA

Finlandiya’da yenidoğan bebekler karton kutularda uyuyor... 1938’den beri Finlandiya, tüm anne adaylarına içerisinde kıyafetler, battaniyeler, bebek bezleri, oyuncaklar ve bir yatak içeren güzel ve sağlam bir hediye kutusu veriyor ve bebekler bu hediye kutusunda yatabiliyor, çünkü kalın kartondan yapılan bu kutular bebek yatağı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Tüm annelerin maaşları hiç bir kesintiye tabi tutulmadan bir yıl boyunca tam olarak ödeniyor ve ayrıca bunun yanı sıra mükemmel sosyal hizmetler sağlanarak annelerin bebekleriyle birlikte evde kalmalarına izin veriliyor. Bir ebeveyn, anne veya baba hiç farketmez bir çocuk arabası ile toplu taşıma araçlarını kullanıyorsa ücretsiz seyahat ediyor... Çocukların mutluluğu devlet garantisi altında ve bu mutluluk büyüdükçede devam ediyor... Finlandiya, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Çalışması’nda (PISA) hemen hemen her yıl ilk sıralarda yer alıyor. Bu nedenle, Finlandiya’daki okul sistemi, dünyanın en iyilerinden...





KAYIP CÜZDANLARIN SAHİBİNİ BULDUĞU ÜLKE

Finlandiya, kayıp cüzdanların ve cep telefonlarının hak sahiplerine geri verildiği dünyadaki az sayıdaki ülkeden biri olma ünvanına sahip. Küresel dürüstlük araştırmasına göre, Helsinki’deki farklı yerlerde bilerek bırakılan 12 cüzdandan 11’i Reader’s Digest adına hak sahiplerine iade edilmiş... İnsanlar, günün hangi saatinde olursa olsun şehir parklarında tek başlarına yürürken veya toplu taşıma araçlarını kullanırken kendilerini gerçekten güvende hissediyor.





ÇILGIN ETKİNLİKLERİN SINIRI YOK

Kadın taşıma, hava gitar atma veya mobil telefonları uzağa fırlatma dünya şampiyonluğunu hiç duydunuz mu?... Bütün bu yarışmalar ve etkinlikler Finlandiya’da her yıl hemen hemen her şehirde büyük coşkuyla kutlanıyor... Finliler soğuk görünen bir halk gibi olmalarına rağmen çılgınlıkta sınır tanımıyor. Ülke nüfusu 5 milyon 533 bin ama sauna sayısı 3 milyon... Finlandiya’da “Önce bir sauna ve sonra bir ev inşa et” diye bir atasözü var. Fin saunalarını dünyanın farklı ülkelerine ihraç edebilmişler. Özel saunalar genellikle ahşaptan yapılırken, kamuya ait saunalar taştan yapılıyor ve banyo deniyor. Bir başka ünlü Fin geleneği de balık avı. Balık tutmanın yerel geleneklerinde doğadaki dengeyi bozmadan yapılması şart yani kesinlikle ihtiyaçtan fazlasını tutmuyorlar... Restoran Günü ise herkesin istediği yerde restoranını açabileceği bir gün ve ülke genelinde her yerde kutlanıyor.





ON BİNLERCE ADA, GÖLLER VE ORMANLAR ÜLKESİ

Kesin bir sayı söylemek zor olsa da ülkede 20.000’i üzerinde küçük bir kır evi veya yazlık ev yapabilecek büyüklükte olmak üzere, en az 70.000 ada var.

Bu küçük adaların bazılarında sevimli otellere dönüştürülmüş olan çok güzel eski fenerler var... Belki Finlandiya’nın “Binlerce gölün ülkesi” olduğunu duymuşsunuzdur. Finlandiya’da tam 188.000 tane irili ufaklı göl bulunuyor ve bu göller, su kalitesi açısından dünyanın en temizleri arasında. Ayrıca Finlandiya’da her yerde çeşme suyunu içebilirsiniz dünyadaki en temiz içme suyu olan ülkelerden biri. Finlandiya’ya aynı zamanda ‘Binlerce ormanlık’ ülke de deniliyor çünkü Finlandiya’nın % 70’inden fazlası çok güzel ve değişik türde ormanlarla kaplı..





200 GECE KUZEY IŞIKLARI

Kuzey Laponya, kuzey ışıklarını görmek için dünyanın en iyi yerlerinden biri. Bu bölgede, Aurora Borealis yani kuzey ışıkları yılda 200 geceden daha fazla gökyüzünde görünebiliyor.

Ve Helsinki bu aralar Avrupa’nın en yenilikçi gurme sahnesi konumunda, oğlum da gastronomi bölümünde okuduğu için bu bilgiyi bana o verdi... Fin tasarımı, sürekli gelişen bir restoran kültürü, birçok yenilikçi farklı bar ve harika alışveriş olanakları Helsinki ziyaretinizi daha unutulmaz kılacak. Helsinki’yi yürüyerek keşfetmek çok kolay veya en güzeli bisiklet kiralayabilirsiniz, ayrıca gelişmiş bir tramvay ağı var ve sizi gezmek için seçtiğiniz adaya götüren çok sayıda feribot seferleri var. Dünyanın en büyük takımadaları ile çevrili küçük ama canlı bir metropol olan Finlandiya’nın başkenti Helsinki, gerçekten görülmeye değer.





HELSİNKİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Helsinki’de şimdiye kadar hiç bir yerde görmediğim yükseklikteki çivit mavisi gökyüzü şehirde beni en çok etkileyen şeylerin başında geldi... Bu şehirde, sakin ve düzenli şehir havası nefes kesici bir doğa ile birleşiyor... Helsinki, özellikle yüksek yaşam standardı, sosyo-kültürel seviyesi ve yüksek teknolojisi ile öne çıkan bir şehir. Bazı değerlendirmelerde dünyanın en yaşanılabilir şehirleri arasında ilk sıralarda gösterilen şehir, aynı zamanda modern bir Avrupa kültür şehri. Çekiciliğini ve benzersizliğini, hem yaz hem de kışın sayısız heyecan verici olanaklar sunan deniz kenarındaki konumuna ve etrafındaki yüzlerce küçük takımada ve adalara borçlu bence... Helsinki hakkında bilmeniz gereken şeyler:

Helsinki’ye “Baltık Denizi’nin kızı” deniyor. Şehrin etrafında yüzlerce küçük takımada ve ada bulunuyor. Şehir, 1550 yılında İsveç kralı Gustav tarafından Helsingfors olarak kurulmuş. O zamanlar hala İsveç bayrağı altındaymış . Daha sonra 1809’dan 1917 ye kadar Rusya’nın egemenliğindeki Finlandiya 1917’de bağımsızlık ilan etmiş. Finlandiya 1995’ten beri AB’ye aittir.

Helsinki oldukça rahat bir şehir öyle hiç telaşlı değil... Özellikle güneşli günlerde sabahtan gün batımına kadar yani gece 23.00’e kadar gezebilir ve öğleden sonradan itibaren de gemi turistlerine rastlamadan yürüyerek şehrin keyfini çıkarabilirsiniz.

DÜNYANIN EN GÜZEL TREN İSTASYONU

Ünlü mimar Eliel Saarinen tarafından 1919 yılında inşa edilen ve 48 metrelik saat kulesiyle bir sanat eserini andıran Helsinki tren garı dünyanın en güzel tren garları arasında sayılıyor. Bu gar başlı başına gezilecek bir nokta. İstasyon Meydanı ise zaten neredeyse tüm önemli caddelerin kesişim noktası bu yüzden şehrin merkezi ve aynı zamanda liman haricinde şehirdeki en işlek alanlarından biri....

Merkezde Helsinki Katedrali ile Senato Meydanı var. Genellikle Helsinki’ye gelen ziyaretçilerin ilk uğrak yeri. Senato Meydanı’nda göreceğiniz en önemli yapı şüphesiz; meydana hakim olan konumu, bembeyaz parlak rengi ve muhteşem mimarisi ile Helsinki şehrinin simgesi haline gelmiş olan Lutheran Catedral diğer adıyla Helsinki Katedrali. Şapelinin üzerinde çinkodan yapılmış 12 adet havari heykeli bulunuyor, içerisinde aynı anda 1300 kişi ibadet edebiliyor ve neredeyse şehrin her noktasından görülebildiği içinde çoğu Helsinki fotoğraflarında ve kartpostallarında bu katedrali görürsünüz.





MARKET SQUARE: PAZAR MEYDANI

Senato Meydanı’ndan katedrale arkanızı döndüğünüzde hemen önünüzdeki ara sokaklardan birisine girin, yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra çıkacağınız büyük alan, şehrin en güzel noktalarından birisi olan Kauppotori ya da İngilizce adıyla Market Square - Pazar Meydanı. Bu meydan adından da anlaşılacağı üzerindeki kurulu tezgahlardan, taze meyve sebze, bin bir çeşit deniz mahsülü, yöresel hamur işi ya da hediyelik eşyalar satın alabileceğiniz bir alan.

Pazar alanından karşı tarafa baktığınız zaman; 13 altın renkli soğan kubbeleri ve heybetli yapısı ile meydana bakan kızıl tuğlalı Uspenski Katedrali’ni göreceksiniz. Kilise, şehir merkezi ve liman tarafından görülen küçük bir tepe üzerinde duruyor. Buradan şehrin harika manzarasını seyredebilirsiniz.

BURALARI DA GEZMENİZİ ÖNERİRİM

Helsinki liman ve Esplanade Parkı ile Kaya Kilisesi, Temppeliaukio Kilisesi de (Temppeliaukion Kirkko), şehrin en çok ziyaret edilen merkezlerinden. Buraları siz de gezebilirsiniz.

Ayrıca önemli bir klasik müzik bestecisi olan Jean Sibelius anıtı da Helsinki parkında ve ülkede en çok ziyaret edilen heykel konumunda. Anıt, 1967’de bestecinin ölümünün onuncu yılı vesilesiyle açılmış, yüzlerce tüpün bileşimi ile müzisyenin çalışmaları kadar özel olan benzersiz bir müzik aleti yaratılmış. Orijinal anıtın sırrı ise rüzgârlı havalarda metal borular hoş ve melodik tonlar veriyor...

Eski kale adası Suomenlinna ile 800 yıllık tarihe sahip kıyı kenti olan Porvoo şehrini de gezmenizi öneririm. Helsinki’yi 2-3 gün içinde keşfedebilirsiniz. Yaz aylarında günler uzun olduğundan, sabah saatlerinden gece 23.00 sularına kadar hava aydınlık ve öğleden sonraları gemi turistleri şehri terkettiklerinden dolayı şehri ve etrafını rahat rahat gezebilirsiniz.

ÜLKENİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ŞEHRİ: TAMPERE

Finlandiya’nın 3. büyük şehri ve nüfusu yaklaşık 200.000 civarında. Tamperen Teatteri (Tampere Tiyatrosu) ve Tampere belediye binasının olduğu meydan Şehrin merkezi. Tampere’deki gezip görülecek yerler :

Pyynikki: Şehir merkezinden yürüyerek 15- 20 dakika mesafede. Pyynikki’ye doğru nehir kenarındaki yolu takip ederek giderseniz ilk olarak Etälepuisto’yu (Güney Parkı) göreceksiniz. Ağaçların arasındaki patika yolu izleyince kuş cıvıltıları arasında Pyynikki’ye varıyorsunuz. Pyynikin uimaranta (Pyynikki Sahili) da burada yer alıyor. Piknik yapmak ve yüzmek için ideal aynı zamanda kumsalı olan bu sahilde göle girebilirsiniz.Pyynikin Näkötorni (Pyynikki Gözlem Kulesi) de ünlü. Buranın “donatları” (Fince’de munkki deniyor) da çok ünlü...

UYGUN FİYATA FİN YEMEĞİ İÇİN DOĞRU ADRES

Pispala: Pispala göl kenarında şirinmi şirin bir yerleşim yeri. Burada ki çok güzel eski ahşap evler hem kışın hemde yazın kartpostallık manzaralar sunuyor.

Tampere Katedrali: Tampere Katedrali’nin yapımı 1907 yılında tamamlanmış.Fin mimarisini yansıtan güzel bir örnek olması nedeniyle görülmesi gereken bir yer.

Tampere Merkez Hal’i: (Tampereen Kauppahalli)

Tampere merkezdeki ana cadde üzerinde bulunan Tampere merkez hali, Kuzey Avrupa’da ki en büyük hal konumunda. Hal içerisinde her türlü sebze ve meyveler, et, süt vb her şey satılıyor... Dışarıya göre daha uygun fiyata Fin yemeği yemek isterseniz doğru adres burası.

HAMENLİNNA VE TURKU

Helsinki ile Tampere arasında ufak bir şehir ve bu şehirle aynı isimdeki kalenin bulunduğu yer. Helsinki ile Tampere arası otobüsle seyahat ediyorsanız, otobüs Hämenlinna şehrine uğruyor. Burayı görmeye birkaç saat ayırmanız yeterli... Şehirdeki Häme Kalesi 14.yüzyılda inşaa edilmiş ama zaman içinde kaleye eklemeler yapılmış. .....

Turku’ya aslında bir Üniversite şehri de diyebiliriz. Hem deniz kenarında bir şehir olması hem de şehrin ortasından geçen Auro nehri nedeniyle canlı, enerjisi yüksek bir şehir. Aura Nehri kenarında mutlaka yürüyüş yapıp köprüden bir fotoğraf alın derim, üzeri çiceklerle donatılmış köprünün sağında ve solunda birçok restoran, kafe ve barlar bulunuyor.

GÜNEŞİN BATIŞINDAKİ SİHİR

Ve Turku’dan akşama doğru Feribotla Stockholm’a doğru yola çıkıyorum... Feribotlar genellikle akşamları yolculuğa başlıyor. Hemen koşar adımlarla akşam güneşinin batışını izlemek üzere geminin güvertesine çıktım ve kendime güzel bir yer kaptım. Çünkü benim gibi düşünüp güvertede yer kapma yarışına girenlerin sayısı hiç de küçümsenecek gibi değildi... Turku şehrinin akşam ışıklarındaki muhteşem manzarası eşliğinde başlayan yolculuk o kadar keyifliydi ki hayatımda tekrar yaşamak istediğim maceralar arasında ilk sıraya yükseldi... Yol boyunca gökyüzünün ve ufuktaki renklerin mükemmel değişimi... Işık oyunlarının irili ufaklı binlerce adanın üzerindeki tipik Fin evlerine yansıması... Güneşin batışındaki sihir; bu hissin kelimelerle tarifi imkansız. Gecenin devamında hava kararınca güverteden ayrılıp gemiyi keşfe çıktım... Geminin içerisinde; restoranlar, saunalar, canlı müzik yapan gece kulüpleri, kumarhaneler, marketler, barlar, free shoplar vs. zamanın nasıl geçtiğini anlamadım... Ben sabahın ilk ışıklarına kadar oyalanıp güneşin doğuşunu izlemek için koşa koşa tekrar güvertedeki yerimi aldım ve tıpkı Finlandiya’dan ayrılırkenki güneşin batışındaki mükemmel manzara ve ışık oyunların aynısını, aynı sihir ve güzellikte tekrar bu kez Stockholm’a yaklaşırken yaşadım... Finlandiya’da gezimden sonra dilimde ve gönlümde en çok “Keşke tekrar o gemide olsam” kaldı geriye...