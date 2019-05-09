Bu topluma ait olduğumu göstermek için daha ne yapmalıyız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBu topluma ait olduğumu göstermek için daha ne yapmalıyız
GeriAvrupa Bu topluma ait olduğumu göstermek için daha ne yapmalıyız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
09.05.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Bu topluma ait olduğumu göstermek için daha ne yapmalıyız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu topluma ait olduğumu göstermek için daha ne yapmalıyız

NSU terör çetesi kurbanlarının avukatı Seda Başay Yıldız, ‘Almanya’da radikalleşme’ konulu panelde ayrımcılığın her yerde olduğunu, son zamanlarda başörtülü kadınlara taciz ve tehditlerini arttığını belirterek “Bu ülkenin, hukuk düzeninin parçasıyız. Bu topluma ait olduğumuzu göstermek için daha ne yapmalıyız” dedi.

FRANKFURT Protestan Akademisi’nin Römer merkezinde ‘Almanya’da radikalleşme’ konulu panel düzenlendi. Dr. Meron Mandel’in yönettiği panele avukat Seda Başay Yıldız, Frankfurt Eğitim Encümeni Sylvia Weber ile Prof. Dr. Nicole Deitelhoff da katıldı. Panelde yaptığı konuşmada Almanya’da ayrımcılıkla yer yerde karşılaşılabileceğini belirterek “Bu ülkenin hukuk düzeninin bir parçasıyız. Son zamanlarda başörtülü kadınlara karşı taciz ve şiddet arttı. Bizim de bu topluma ait olduğumuzu göstermek için daha ne yapmalıyız” dedi.

Bu topluma ait olduğumu göstermek için daha ne yapmalıyız

KURUMSAL IRKÇILIĞIN EN İYİ ÖRNEĞİ NSU DAVASI
Almanya’daki kurumsal ayrımcılığın en iyi örneğinin NSU cinayetleri sırasında görüldüğüne dikkati çeken Yıldız, “Emniyet güçleri yabancı düşmanlığı konusunda bir veri olmadığını söylediler. Ancak kurbanların, yasa dışı işlere bulaştığı yönünde de bir veri yoktu. Enver Şimşek cinayetinde olduğu gibi 11 yıl boyunca kurban yakınları araştırıldı. Beş yıllık NSU davası sonrasında kurban yakınlarının hukuka inancı kalmadı.
Kurumsal ayrımcılığa pozitif örnekler de var. Bana yazılan tehdit sonrasında kişisel verilerime karakoldaki bilgisayardan ulaşıldığı bilgisinden sonra emniyet, ilgili memurlar hakkında soruşturma açmak ve onları memurluktan men etmemezlik yapmadı. Yasaların sertleştirilmesi gereksiz. Radikalizmin önlenmesi ve cezalandırılması için her türlü hukuksal imkan mevcut. Demokrasi için, hertürlü ayrımcılığa, düşmanlığa, ırkçılığa karşı daha çok dik durmalıyız” dedi.

Bu topluma ait olduğumu göstermek için daha ne yapmalıyız

RADİKALLEŞME SOSYAL BİR EVRİM
Frankfurt Eğitim Encümeni Sylvia Weber de radikalleşmenin psikolojik sosyal bir evrim sonucu oluştuğuna dikkati çekerek “Ülkemizde ırkçılık, antisemitizm ve her türlü ayrımcılık kabul edilemez. Radikalleşmeyi önlemenin en iyi yolu sosyal eşitliği, adaleti sağlamak. Politika insanlar için var. Birlikte yaşamın gereğini yerine getirmeliyiz. Göçmenlerin uyum isteğinin yanı sıra toplumun da onları kabul ettiğini göstermesi şart” dedi.
Radikal dincilerin Alman vatandaşlığından çıkarılmak istenmesinin anlayışla karşılanmasını isteyen Prof. Dr. Nicole Deitelhoff ise “Bu insanlar insan hakları ihlallerinin en derininini uyguladı. Bunların hepsini yıllarca takip etmek çok zor. Vatandaşlıktan çıkarmak yalnızca en başta yalan söylediklerinin tespiti veya Anayasa ihlali söz konusu olduğunda mümkün olabiliyor” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Kahraman Kenan’a Nürnberg polisinden doğum günü sürprizi

İlkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı meclisten geçti

Cumhurbaşkanlarından ortak çağrı: Sandığa gidin

Zorla oruç tutturan ebeveyne hapis istedi!