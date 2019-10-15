‘Bu son olsun artık!’
PKK/YPG yanlısı gruplar tarafından kundaklanmasıyla kullanılamaz hale gelen Pforzheim Fatihspor’un tesislerini ziyaret eden Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve vatandaşlara yanınızdayız mesajı verdi.
PROFZHEIM Fatihspor külübü sahasında Türk Sivil Toplum Kuruluşları’na hitaben yaptığı konuşmada, bu tür saldırıların önlenmesi için Alman makamlarına gerekli girişimlerde bulunduğunu söyleyen Terzioğlu vatandaşlara sağduyularını kaybetmemeleri için telkinde bulundu. Her türlü yardıma hazır olduklarını belirten Terzioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanınızda gece-gündüz sizlere hizmet etmek için geldik. Bu saldırıyı lanetliyorum” dedi.
‘AMAÇ KAOS ÇIKARMAK’
Dernek Başkanı Yunus Yazıcı ise Başkonsolos Terzioğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Birilerinin amacı kaos çıkarmak bu tuzağa düşmeyeceğiz. Almanya’da yaşıyoruz vergimizi veriyoruz ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz, bu son olsun artık” dedi.
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