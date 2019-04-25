Bu silahlar, 81 yaşında ölen Alman’ın evinden çıktı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Iserlohn kentinde 81 yaşında hayatını kaybeden bir Alman’ın evi, inceleme yapan polisi şaşkına çevirdi.
İSMİ açıklanmayan Alman’ın evinde bir taburu donatacak kadar cephanelik bulundu. Polis, aralarında makineli tüfeğin de bulunduğu 500’ün üzerinde çeşitli uzun namlulu otomatik silah ve 5 kilo kara barut ele geçirdi. Bina çevresini güvenlik kordonuna alan polis, evde bulunan mühimmata el koydu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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