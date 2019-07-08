‘Bu senaryoları duymak istemiyorum’
Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, “Hükümet yılbaşını görebilecek mi?” sorularına kızdı. Bu senaryoları artık duymak istemediğini belirten Schaeuble, Bild gazetesine verdiği demeçte, SPD’nin koalisyonu terk etmesi durumunda Hıristiyan Birlik partilerinin azınlık hükümeti olarak devam etmesi gerektiğini söyledi.
SCHAEUBLE, “İklimi koruma, barış, ekonomik istikrar, dijitalleşme ve göç gibi büyük sorunlara çözüm gerekiyor” dedi. Schaeuble, “SPD yeniden kendini toparlayabilir mi?” sorusuna ise, “Öldü denilenler uzun yaşar” cevabını verdi. Anketlerde Hıristiyan Birlik partilerinin de oy kaybını çok ciddiye aldıklarını söyleyen Schaeuble, insanın uzlaşma ararken kendi inandığı şeyleri zayıflatmaması gerektiğini vurguladı ve “İnsanların endişe ve kaygılarını ciddiye almalıyız. Ama nabza göre de şerbet vermemeliyiz” dedi.
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