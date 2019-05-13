Bu plakaların trafiğe çıkması yasak
Almanya’da araç sahipleri plakalarına diledikleri şeyleri yazdırabiliyor. Bunun için ek ücret ödemesi yeterli. Bu ücretler eyaletlere farklılıklar gösterebiliyor. Ancak Trafik Yasası’nın 8. Maddesi, bazı harflerin yan yana yazılmasına izin vermiyor.
ÖRNEĞİN hiçbir şekilde araç plakalarında Hitler döneminin Koruma Birliği’nin kısaltılması olan ‘SS’, Fırtına Birliği’nin kısaltılması ‘SA’, nazi toplama kamplarının kısaltılması ‘KZ’ ve Hitler Gençliği ‘HJ’ harflerine plaka düzenlenmiyor. Sadece harflerin kombinasyonu değil, rakamların kombinasyonuna da kimi eyaletlerde izin verilmiyor. Örneğin ‘88’ rakamı Brandenburg Eyaleti’nde yasak. Alman alfabesinde ‘H’ harfi sekizinci sırada yer alıyor. Neonaziler kendi aralarındaki yazışmalarda ‘Hitler Selamı’ ‘Heil Hitler’ yerine 88 yazıyor. Bu yüzden Brandenburg’da araç plakasına 88 rakamının yazılmasına izin verilmiyor.
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