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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Arşiv
25.07.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Bu notları verenler bir de öğretmen olursa!

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Bu notları verenler bir de öğretmen olursa!

Almanya’da yapılan bir deneyde, öğretmen adayları, dilbilgisi sınavında aynı performansı sergileyen iki öğrenciden Türkiye kökenli olduğunu düşündükleri ilkokul öğrencisine daha düşük not verdi.

MANNHEIM Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırma çerçevesinde yapılan bir deney, yabancı isimli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit sayıda hata yapmalarına rağmen, genel değerlendirme sonucunda daha düşük not aldığını ortaya koydu.

Pedagojik psikoloji kürsüsü tarafından yaş ortalaması 23 olan 204 pedagoji öğrencisinin katılımıyla yapılan araştırmada bir gruptan sekiz yaşındaki ‘Max’ isimli bir çocuğun dilbilgisini ölçmeleri istenirken, diğer öğrencilerden aynı yaştaki ‘Murat’ adlı çocuğun kağıdına not vermeleri talep edildi. İki kağıtta bulunan hata sayısı eşit olmasına rağmen, farazi Türkiye kökenli Murat’ın kağıdı daha düşük not aldı.

AKADEMİSYENLER ÇOK ŞAŞIRDI
Spiegel Online’ın haberine göre, araştırmayı yürüten akademisyenlerden Meike Bonefeld, öğretmen adaylarının deneyde Max isimli çocuğun kağıdında daha az hatayı işaretleyeceklerini tahmin ettiğini, ancak katılımcıların her iki kağıtta da eşit sayıda hatanın üzerini çizdiklerini söyledi. Bu tablonun kendilerini oldukça şaşırttığını söyleyen Bonefeld, “Görünen o ki, sorun hataların bulunması aşamasında değil, not verme aşamasında” diye konuştu. Bonefeld, geleceğin öğretmenlerinin öğrencilerin performanslarını değerlendirirken objektif ölçütlere göre not verebilmeleri için ortak standartlar belirlenmesi gerektiğini belirtti.

EŞİT BİLE OLSALAR...
Söz konusu araştırmayı yapanlardan Prof. Dr. Oliver Dickhäuser ve ekibi tarafından geçen yıl yürütülen çalışmada da öğrencilerin göçmen kökenli olmalarının matematik notlarına etkisi araştırılmıştı. Bin 500 lise öğrencisinin iki yıl boyunca matematik bilgilerinin değerlendirildiği araştırmada da göçmen kökenli öğrencilerin Almanca’ya hakimiyet ve sosyal sınıf açısından diğer çocuklarla eşit konumda olsalar dahi diğerlerine göre daha düşük notlar aldığı tespit edilmişti.

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