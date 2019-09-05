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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
05.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Bu nasıl bir kötülük! Scott Brown’a ölen kız kardeşi üstünden sataştı!

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Bu nasıl bir kötülük! Scott Brown’a ölen kız kardeşi üstünden sataştı!

Böyle kötü kalplilik görülmedi! Rakip takım taraftarı, Celtics kaptanı Scott Brown'ı 2008'de kaybettiği kız kardeşini hatırlatarak kızdırmaya çalıştı. Brown'ın tepkisi her şeyi anlatıyor...

Pazar günü oynanan Old Firm derbisinde karşı karşıya gelen Glasgow Rangers-Celtic maçından yeşil beyazlı ekip 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Celtic kaptanı Scott Brown da bu maçta 90 dakika forma giyerek galibiyette rol oynadı.

Bu nasıl bir kötülük Scott Brown’a ölen kız kardeşi üstünden sataştı

Maç çıkışında ise bir Rangers taraftarının oyuncuya sözlü tacizi gündeme oturdu. Brown’a “Kız kardeşin nasıl?” diyen taraftar Rangers maçlarından ömür boyu men cezası aldı. Kulüp sözcüleri cezayı doğruladı.

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2008 senesinde kız kardeşini cilt kanserinden kaybetmişti. Fiona Brown hayatını kaybettiğinde 21 yaşındaydı.

Bu nasıl bir kötülük Scott Brown’a ölen kız kardeşi üstünden sataştı

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