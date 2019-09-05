Bu nasıl bir kötülük! Scott Brown’a ölen kız kardeşi üstünden sataştı!
Böyle kötü kalplilik görülmedi! Rakip takım taraftarı, Celtics kaptanı Scott Brown'ı 2008'de kaybettiği kız kardeşini hatırlatarak kızdırmaya çalıştı. Brown'ın tepkisi her şeyi anlatıyor...
Pazar günü oynanan Old Firm derbisinde karşı karşıya gelen Glasgow Rangers-Celtic maçından yeşil beyazlı ekip 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Celtic kaptanı Scott Brown da bu maçta 90 dakika forma giyerek galibiyette rol oynadı.
Maç çıkışında ise bir Rangers taraftarının oyuncuya sözlü tacizi gündeme oturdu. Brown’a “Kız kardeşin nasıl?” diyen taraftar Rangers maçlarından ömür boyu men cezası aldı. Kulüp sözcüleri cezayı doğruladı.
34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2008 senesinde kız kardeşini cilt kanserinden kaybetmişti. Fiona Brown hayatını kaybettiğinde 21 yaşındaydı.
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