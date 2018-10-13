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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.10.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Bu mu sizin eşitlik anlayışınız?

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Bu mu sizin eşitlik anlayışınız?

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in genel başkanlığını yaptığı CDU, durduk yere ‘çifte vatandaşlık’ tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini bahane ederek, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin ‘çifte vatandaşlığının’ tekrar gözden geçirilmesini önerdi.

Bu mu sizin eşitlik anlayışınızKramp-Karrenbauer, “Erdoğan, Türk kökenli insanların bu toplumda yerlerini almalarını istemiyor. Erdoğan, onları Türkiye’deki kendi politikası için rehin alıyor ve bizim toplumumuzdan uzaklaştırıyor. Buna imkan vermeyeceğiz” diyerek, beklenmedik bir çıkış yaptı.
CDU’lu politikacı, “Hedef, Türk kökenli insanların politik vatanını bu toplumda bulmaları sağlanmalı” diyor.
Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da ve diğer ülkelerde yaşayan Türk kökenlilere ‘uyum sağlayın’ diyor.
“Çocuklarınızı okula gönderin, iyi eğitim almalarına özen gösterin” diyor.
“Toplumsal yaşamın her alanında ve politikada yer alın” diyor.
*
Almanya’da sağ popülist parti AfD zaten baştan beri ‘çifte vatandaşlığa’ karşı çıkmaktadır.
Liberal geçinen FDP Genel Başkanı Christian Lindner, birinci ve ikinci nesil Türklere ‘çifte vatandaşlık’ verilmesini savunurken, “Torunlar neslinde bu son bulmalı. Bir topluma ait olunup olunmadığına karar verilmeli” diyor.
Yani yeni nesil Türk kökenlilere ‘çifte vatandaşlık hakkı tanınmasın’ diyor.
Dönemin, SPD ile Yeşiller’in oluşturduğu koalisyon hükümeti, 1998 yılında ‘isteyen herkese çifte vatandaşlık hakkı verilmesini’ gündeme getirdi.
Ancak özellikle CDU ve ‘kardeş parti’ CSU buna kararlı bir biçimde karşı çıktı.
Hatta Hessen’de 1999 yılında yapılan Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesi CDU’nun lider adayı Roland Koch, ‘Çifte pasaporta hayır’ kampanyası başlattı.
İnsanlar Frankfurt’ta, Wiesbaden’de ve başka kentlerde, “Türklere karşı nerede imza atılıyor” diyerek, sokaklara kurulan standlara akın etti.
CDU’lu Koch, seçimleri kazandı ve ‘herkese çifte vatandaşlık hakkı’ yattı.
Eyaletler Meclisi’nde çoğunluğu kaybeden SPD ile Yeşiller, 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle ‘Almanya’da dünyaya gelen göçmen kökenli çocuklara otomatik olarak Alman vatandaşlığı da verilmesi’ ile yetinmek zorunda kaldı.
Ancak ‘Opsiyon Model’ olarak nitelenen bu uygulama çerçevesinde, bu durumda olanların 18-23 yaşları arasında ‘tek vatandaşlıkta karar vermeleri’ öngörüldü.
*
İşte CDU/CSU ve SPD’den oluşan ‘büyük koalisyon hükümeti’ 2014 yılında ‘Opsiyon Model’ uygulamasını devre dışı bıraktı.
Bu durumda olanların ‘birden fazla vatandaşlıklarını süresiz olarak korumaları’ karara bağlandı.
CDU Genel Sekreteri ise kendi partisinin de altında imzası bulunan bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini istiyor.
Tabii hedef Türkiye kökenliler.
Türklere ve Türkiye kökenlilere ‘çifte vatandaşlık’ hakkı tamamen devre dışı bırakılmak isteniyor.
Ama aynı Almanya, AB ülkeleriyle birlikte tam 58 ülkeden gelenlere ‘çifte vatandaşlık’ hakkı tanıyor.
İsveç, Norveç gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Güney Kore, Japonya, ABD, Ekvator, Brezilya, Bolivya, Arjantin, Nikaragua, Honduras, Tunus, Cezayir, İsrail bu ülkeler arasında.
Alman Anayasası’nın 3. maddesinde ‘Bütün insanlar yasa önünde eşittir’ denilmektedir.
Aynı maddede, ‘Cinsiyeti, soyu, ırkı, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz’ denilmektedir.
Evet Alman Anayasası çok açıktır.
Böyle olduğu halde, ‘eşitlik’ ilkesi Almanya’da ayaklar altına alınmaktadır.
Tabii Alman Anayasası da.
Bu nasıl eşitlik anlayışıdır?
Bu mu sizin eşitlik anlayışınız?
Alman Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapılmasına kimsenin itirazı olamaz.
Olmamalı da…
Ama değiştirilen yasal uygulamalar o ülkede yaşayan herkes için geçerli olmalı.
‘Soy, ırk, köken’ farkı gözetmeden, gözetilmeden.
Var mısınız buna sayın Annegret Kramp-Karrenbauer?

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