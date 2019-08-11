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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
11.08.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

‘Bu manzara insanı hüzne boğuyor’

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‘Bu manzara insanı hüzne boğuyor’

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Almanya’da açık linyit maden ocaklarının bulunduğu Hambach’ı ziyaret etti. Thunberg, iklimin korunması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten Thunberg, maden ocaklarıyla ilgili, “Bu manzara insanı hüzne boğuyor” dedi.

GRETA Thunberg. İsveçli, 16 yaşında bir öğrenci. Geçen yıl ağustos ayında küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı dikkati çekmek için cuma günleri okula gitmeyip İsveç Parlamentosu önünde oturma eylemi başlattı. Thunberg’in tek başına başlattığı okul boykotu hareketi, bir anda ‘Fridays for Future’ (Gelecek için her cuma) adıyla tüm Avrupa’ya ve dünyaya yayıldı.

‘Bu manzara insanı hüzne boğuyor’
Milyonlarca öğrenci, “Geleceğimiz için iklim çok daha önemli” diyerek okulu boykot edip gösteri yapıyor. Thunberg’in başlattığı iklimi koruma savaşı hızla bir toplumsal bilincin oluşmasına da katkıda bulundu. Şimdi konferanstan konferansa koşan, siyasetçiler, devlet insanları, ünlülerle bir araya gelen Greta Thunberg, New York’ta katılacağı iklim zirvesi öncesi Almanya’da iklimi koruma hareketinin sembolik yeri olan Hambach’ı ziyaret etti.
‘Bu manzara insanı hüzne boğuyor’
‘HÜZÜN VERİCİ’
‘Hambacher Forst’ denilen, Köln ile Aachen arasındaki ormanlık bölgede linyit maden ocakları bulunuyor ve ocakları genişletmek için ormanlık alan giderek kraterlere dönüşüyor. Hambacher Forst’ta binlerce gösterici ormanı işgal ederek ağaçların kesilmesini önlemek için yıllardır gösteriler yapıyor.
Açık maden ocaklarının bulunduğu Hambach’ı ziyaret eden Thunberg, şunları söyledi: “Manzara korkunç. Bu manzara insanı hüzne boğuyor. Eğer başka yolu yoksa, birçok durumda medeni cesaret gerekiyor. İnsanların iklimi korumada gerekli dönüşümler için baskı yapması umut verici. Hızlı hareket etmek zorundayız. Çünkü kaybedecek zamanımız yok.”
Hambach ziyaretinde Thunberg’e, Almanya’da iklimi koruma eylemlerini düzenleyen Luisa Neubauer eşlik etti.

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