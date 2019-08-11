‘Bu manzara insanı hüzne boğuyor’
16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Almanya’da açık linyit maden ocaklarının bulunduğu Hambach’ı ziyaret etti. Thunberg, iklimin korunması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten Thunberg, maden ocaklarıyla ilgili, “Bu manzara insanı hüzne boğuyor” dedi.
GRETA Thunberg. İsveçli, 16 yaşında bir öğrenci. Geçen yıl ağustos ayında küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı dikkati çekmek için cuma günleri okula gitmeyip İsveç Parlamentosu önünde oturma eylemi başlattı. Thunberg’in tek başına başlattığı okul boykotu hareketi, bir anda ‘Fridays for Future’ (Gelecek için her cuma) adıyla tüm Avrupa’ya ve dünyaya yayıldı.Milyonlarca öğrenci, “Geleceğimiz için iklim çok daha önemli” diyerek okulu boykot edip gösteri yapıyor. Thunberg’in başlattığı iklimi koruma savaşı hızla bir toplumsal bilincin oluşmasına da katkıda bulundu. Şimdi konferanstan konferansa koşan, siyasetçiler, devlet insanları, ünlülerle bir araya gelen Greta Thunberg, New York’ta katılacağı iklim zirvesi öncesi Almanya’da iklimi koruma hareketinin sembolik yeri olan Hambach’ı ziyaret etti.‘HÜZÜN VERİCİ’
‘Hambacher Forst’ denilen, Köln ile Aachen arasındaki ormanlık bölgede linyit maden ocakları bulunuyor ve ocakları genişletmek için ormanlık alan giderek kraterlere dönüşüyor. Hambacher Forst’ta binlerce gösterici ormanı işgal ederek ağaçların kesilmesini önlemek için yıllardır gösteriler yapıyor.
Açık maden ocaklarının bulunduğu Hambach’ı ziyaret eden Thunberg, şunları söyledi: “Manzara korkunç. Bu manzara insanı hüzne boğuyor. Eğer başka yolu yoksa, birçok durumda medeni cesaret gerekiyor. İnsanların iklimi korumada gerekli dönüşümler için baskı yapması umut verici. Hızlı hareket etmek zorundayız. Çünkü kaybedecek zamanımız yok.”
Hambach ziyaretinde Thunberg’e, Almanya’da iklimi koruma eylemlerini düzenleyen Luisa Neubauer eşlik etti.
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