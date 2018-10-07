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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
07.10.2018 - 12:53, Son Güncelleme:

"Bu maçlar için yaşıyoruz"

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"Bu maçlar için yaşıyoruz"

Manchester City formasıyla Liverpool deplasmanına çıkmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Böyle maçları oynamanın önemini vurgulayan İlkay, "Çok zorlu, belki de Premier Lig'de sezonun en zor deplasman maçına çıkacağız. Ancak bir oyuncu olarak böyle maçlarda oynamaktan daha büyük başarı olmaz. Böyle maçlarda oynadığında, atmosferi gördüğünde ne kadar büyük bir şey olduğunu anlarsın. Bu yüzden böyle maçlar oynamaktan daha iyi bir şey yok. Bu maçlarda diğer maçlara göre daha gergin olsanız da, ilk başarılı pas, ilk başarılı müdahale ya da ilk başarılı driplinginizin ardından daha fazla öz güven elde edersiniz. Bu öz güven, sizin hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder" dedi.

"GEÇEN SENE HATALAR NEDENİYLE KAYBETTİK"
Hata yapma lüksleri olmadığını vurgulayan orta saha oyuncusu, "Liverpool'a karşı dikkatli olmalıyız çünkü özellikle öndeki üçlüleriyle birlikte her hatanızı çok hızlı şekilde cezalandırabilirler. Geçen sezon Anfield'daki maçı 2-3 hatamız yüzünden kaybettik. 3 hata yaptık ve 3 pozisyonda da gol yedik. Bu yüzden yeni bir hedefimiz var, bu maçta hata yapmamak. Her zaman gol atabileceğimizi biliyoruz. Geçen sezon bu deplasmanda 3 gol attık ve bunu tekrarlamaya uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

Eski hocası Klopp ile karşılaşacağını söyleyen Alman milli oyuncu, "Klopp ile karşılaşmak özel olacak. Her zaman çok özel olmuştur ve ona kocaman sarılacağım. Biraz konuştuk ama çok fazla bir şeyin sohbetini yapacak zamanımız olmadı. Çok alçak gönüllü bir adam ve ne kadar başarılı olduğu da ortada. Dortmund'da onunla çok başarılı oldum, etrafımda olması her zaman çok güzel" diye konuştu.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak Liverpool - Manchester City maçı 7 Ekim Pazar günü TSİ 18:30'da başlayacak.

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