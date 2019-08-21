‘Bu konuda konuşmam’ dedi, cevap vermedi
Almanya Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, SPD Genel Başkanlığını paylaşmak istediği Klara Geywitz ile Berlin’de basının karşısına çıktı. İki eş başkan adayı, sadece SPD’yi güçlendirmek için aday olduklarını vurguladı.
KLARA Geywitz, büyük koalisyon dışında opsiyonların SPD’nin güçlenmesiyle mümkün olacağını açıklerken, Maliye Bakanı Olaf Scholz ise partinin çok farklı gelişmeler karşısında insanlara güven vermesi gerektiğini söyledi. Scholz, bunlara örnek olarak da iklim politikası, kadın erkek eşitliği, dijital yaşam sorunları ve hayat şartlarında eğitliği gösterdi.
BU KONUDA KONUŞMAM
Spiegel dergisi, Scholz’un, önce geçici üç başkanı arayarak adaylığını gündeme getirdiğini, “Ben adaylık için hazırım, siz ne diyorsunuz” dediğini yazdı. Ancak üç geçici başkandan Thorsten Schaefer Gümbel, “Böyle bir telefon görüşmesi hiç olmadı” diyerek Spiegel’in haberini yalanladı. Basın toplantısında gazeteciler, Scholz’dan üç başkanla görüşüp görüşmediğini sordu. Scholz ise, “Ben hayatım boyunca kişiye özel görüşmeler konusunda hiç konuşmadım. Şimdi de konuşmam” dedi. Scholz, gazetecilerin bu soru üzerinde ısrar etmesi üzerine, “Bu konuda konuşmam” diye tekrarladı.
‘DOĞULU GENÇ BİR KADINIM’
Scholz’la birlikte eş başkan adayı olan Klara Geywitz, Brandenburg’ta 15 yıldır eyalet milletvekili ve SPD Yönetim Kurulu Üyesi. 43 yaşındaki üç çocuk annesi Geywitz, Scholz’la çok farklı kişiliklere ve biyografilere sahip olduklarını söyledi ve “Ben Doğulu genç bir kadınım” dedi.
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