‘Bu konuda konuşmam’ dedi, cevap vermedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Bu konuda konuşmam’ dedi, cevap vermedi
GeriAvrupa ‘Bu konuda konuşmam’ dedi, cevap vermedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
21.08.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

‘Bu konuda konuşmam’ dedi, cevap vermedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Bu konuda konuşmam’ dedi, cevap vermedi

Almanya Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, SPD Genel Başkanlığını paylaşmak istediği Klara Geywitz ile Berlin’de basının karşısına çıktı. İki eş başkan adayı, sadece SPD’yi güçlendirmek için aday olduklarını vurguladı.

KLARA Geywitz, büyük koalisyon dışında opsiyonların SPD’nin güçlenmesiyle mümkün olacağını açıklerken, Maliye Bakanı Olaf Scholz ise partinin çok farklı gelişmeler karşısında insanlara güven vermesi gerektiğini söyledi. Scholz, bunlara örnek olarak da iklim politikası, kadın erkek eşitliği, dijital yaşam sorunları ve hayat şartlarında eğitliği gösterdi.

BU KONUDA KONUŞMAM
Spiegel dergisi, Scholz’un, önce geçici üç başkanı arayarak adaylığını gündeme getirdiğini, “Ben adaylık için hazırım, siz ne diyorsunuz” dediğini yazdı. Ancak üç geçici başkandan Thorsten Schaefer Gümbel, “Böyle bir telefon görüşmesi hiç olmadı” diyerek Spiegel’in haberini yalanladı. Basın toplantısında gazeteciler, Scholz’dan üç başkanla görüşüp görüşmediğini sordu. Scholz ise, “Ben hayatım boyunca kişiye özel görüşmeler konusunda hiç konuşmadım. Şimdi de konuşmam” dedi. Scholz, gazetecilerin bu soru üzerinde ısrar etmesi üzerine, “Bu konuda konuşmam” diye tekrarladı.

‘DOĞULU GENÇ BİR KADINIM’
Scholz’la birlikte eş başkan adayı olan Klara Geywitz, Brandenburg’ta 15 yıldır eyalet milletvekili ve SPD Yönetim Kurulu Üyesi. 43 yaşındaki üç çocuk annesi Geywitz, Scholz’la çok farklı kişiliklere ve biyografilere sahip olduklarını söyledi ve “Ben Doğulu genç bir kadınım” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Bu konuda konuşmam’ dedi, cevap vermedi
Bakanlar Kurulu onayladı! ‘Dayanışma Vergisi’...
Almanya’da 4 kişiden biri göçmen
Şüpheli var, halıda kan izi var, cesetler yok!