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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe / Fotoğraf: Getty Images
22.01.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Bu kilodaki kadınlar ‘daha uzun yaşıyor’

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Bu kilodaki kadınlar ‘daha uzun yaşıyor’

Hollanda’da 1986 yılında başlayan ve 68-70 yaşları arasında 7 bin 807 kişinin takip edildiği araştırmada, 20 yaşındaki kilosuna yakın bir kiloda olan kadınların 90’lı yaşları görmeleri diğer kadınlara göre oldukça yüksek çıktı.

EPİDEMİYOLOJİ ve Toplum Sağlığı adlı dergide yayınlanan yeni araştırmaya göre hayatları boyunca 20 yaşındaki kilosunun üzerine en fazla 9 kilo daha ekleyen kadınların 90’lı yaşlarını görme ihtimali diğer kadınlara kıyasla daha fazla.
1986’dan günümüze kadar sürdürülen araştırmaya göre yetişkinler ortalama her yıl yarım kilo alıyor ve çoğu kadın 40 yaşına geldiğinde 20 yaşındaki halinden 10 kilo daha fazla oluyor.
68-70 yaşları arasındaki kadınlarla yapılan araştırmada obez olan kadınların da 90’lı yaşlarını görme ihtimali diğer kadınlara göre yüzde 32 daha az çıktı.
Bilim insanları kadınlara günde ortalama bir saat egzersiz öneriyor. Bunlara yürüyüş ve bisiklet gibi sporların yanı sıra bahçecilik de dahil.

ERKEKLERDE BENZER ETKİ YOK
Öte yandan aynı araştırma erkeklerde kilonun benzer bir etkisini ortaya koyamadı. Fakat araştırmada erkekler için ideal egzersiz miktarı kadınların 1,5 katı, yani 90 dakika çıktı.
Emekli olduktan sonra günde bir buçuk saat egzersiz yapan erkekler, 90’lı yaşlarını görme ihtimali en fazla olan erkek grubu olarak tespit edildi.
1986’da başlayan araştırmada 68-70 yaşları arasında 7 bin 807 Hollandalı düzenli olarak aktif oldukları süreyi, kilolarını ve boylarını kaydetti. Bunlarda 433 erkek ve 944 kadın 90 yaşına ulaşmayı başardı.
Maastricht Üniversitesi’nden araştırmayı yöneten Lloyd Brandts “Orta yaşlı insanların hayatlarını bu araştırmanın sonucuna göre düzenlemesinin kötü bir yanını göremiyorum” dedi.

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