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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
25.09.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Bu kez yumruk değil göbek attılar

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Bu kez yumruk değil göbek attılar

Türk boksunun temsilcilerinden Erol Ceylan ve moda tasarımcısı eşi Alixandra Ceylan’ın kızı Asena Ceylan ile Ali Bulut, İstanbul'da evlendi. Çiftin düğün törenine sekiz dünya şampiyonu ve ödüllü sporcuyla, iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

POPÇU Serdar Ortaç’ın sahne aldığı gecede çiftin nikâh şahitliğini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Christina Mitrovic yaptı. Dünya Şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonu Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonları Igor Michalkin, Sebastion Formella, Avrupa Şampiyonu Jak Pascali, Nikola Milacic, Peter Harnatas, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu (Manuel) Mahmoud Charr, yine dünya şampiyonlarından Levent Çukur, Cengiz Koç, Adem Kılıççı, Goran Gogic, Erol Ceylan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Çitin düğün törenine moda tasarımcıları Raşit Bağzıbağlı ile İgor Tandovic, sanatçı Öykü Gürman, iş dünyasından Mehmet Ünlü, eski Galatasaraylı futbolcu Sasa İlic ve Danko Lazovic de katıldı.

Bu kez yumruk değil göbek attılar

 

Bu kez yumruk değil göbek attılar

 

Bu kez yumruk değil göbek attılar

'KIZIMIN HAYALİYDİ BU'
Çok mutlu olduklarını ve kızının rüyalarını gerçekleştirdiğini belirten Erol Ceylan, "Biz normalde Avrupa’da yaşıyoruz, ancak Türkiye’ye ait olduğumuzu göstermek için düğünü ülkemizde yapmayı tercih ettik. İşimiz, evimiz ve geleceğimizi Türkiye’de gördüğümüz için burada yaptık. Dünyada en sevdiğim insanlardan birisi olan kızımın hayalleriydi ülkemizde düğün yapmak. Küçüklüğünden beri Türk düğünlerine gider, 'Ben böyle evlenmek istiyorum' derdi. Ben de onun rüyalarını gerçekleştirmek için ülkemizi seçtim" dedi.

Bu kez yumruk değil göbek attılar

Bu kez yumruk değil göbek attılar

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