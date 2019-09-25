Bu kez yumruk değil göbek attılar
Türk boksunun temsilcilerinden Erol Ceylan ve moda tasarımcısı eşi Alixandra Ceylan’ın kızı Asena Ceylan ile Ali Bulut, İstanbul'da evlendi. Çiftin düğün törenine sekiz dünya şampiyonu ve ödüllü sporcuyla, iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
POPÇU Serdar Ortaç’ın sahne aldığı gecede çiftin nikâh şahitliğini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Christina Mitrovic yaptı. Dünya Şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonu Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonları Igor Michalkin, Sebastion Formella, Avrupa Şampiyonu Jak Pascali, Nikola Milacic, Peter Harnatas, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu (Manuel) Mahmoud Charr, yine dünya şampiyonlarından Levent Çukur, Cengiz Koç, Adem Kılıççı, Goran Gogic, Erol Ceylan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Çitin düğün törenine moda tasarımcıları Raşit Bağzıbağlı ile İgor Tandovic, sanatçı Öykü Gürman, iş dünyasından Mehmet Ünlü, eski Galatasaraylı futbolcu Sasa İlic ve Danko Lazovic de katıldı.
'KIZIMIN HAYALİYDİ BU'
Çok mutlu olduklarını ve kızının rüyalarını gerçekleştirdiğini belirten Erol Ceylan, "Biz normalde Avrupa’da yaşıyoruz, ancak Türkiye’ye ait olduğumuzu göstermek için düğünü ülkemizde yapmayı tercih ettik. İşimiz, evimiz ve geleceğimizi Türkiye’de gördüğümüz için burada yaptık. Dünyada en sevdiğim insanlardan birisi olan kızımın hayalleriydi ülkemizde düğün yapmak. Küçüklüğünden beri Türk düğünlerine gider, 'Ben böyle evlenmek istiyorum' derdi. Ben de onun rüyalarını gerçekleştirmek için ülkemizi seçtim" dedi.
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