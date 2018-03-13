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Bu kez Türk marketini hedef aldılar

İHA
13.03.2018 - 19:28 | Son Güncelleme:

Bölücü terör örgütü PKK /PYD yandaşları Almanya’da Türk kurum ve kuruluşlarına saldırmaya devam ediyor. Son olarak Almanya’nın Darmstadt kentinde Türkiye kökenli Hasan Timur’un 15 yıldır işlettiği market hedef alındı.

KİMLİĞİ belirlenemeyen iki kişi marketin camlarına Almanca “Afrin’in intikamı” ve “Türkiye’yi boykot edin” sloganlarını yazdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Market sahibi Hasan Timur, endişeli olduklarını mal ve can güvenliklerinin kalmadığını söyledi. Olayın salı gecesi saat 03.30 sıralarında meydana geldiğini belirten Timur, şu bilgiyi verdi:

“Saldırı sorucu maddi zararımız oldu. Lakin en büyük zarar bizim kardeşliğimize verilen zarardır. Üzücü bir olay, keşke olmasaydı. Biz kardeşliğimizi yine devam edeceğiz. Bu olayları birtakım insanlarımıza mal etmemiz söz konusu değildir. Bu olay bir takım ayrılıkçı yanlış insanların eylemidir. Esnafa karşı böyle bir saldırının olması hiç doğru değildir. Biz her kesimden, her insanımıza hizmet veren bir kurumuz. Bizim politik yöne çekilmemiz doğru değildir. Protesto ediyoruz. Onların istediği oyuna gelmeyeceğiz.”

‘CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ
“Daha önce de marketin arka tarafına da benzin dökerek yakılmaya çalışılmıştı. Tahminen aynı gruplar. Polis maalesef hiç bir sonuç alınamadığını söyledi. Çocuğumuza bir zarar gelmemesi en büyük mutluluğumuz. Geleceğimizden korkuyoruz. Avrupa’nın güvenlik ve demokrasi söylemlerinin yalnızca söylemde kaldığını can güvenliğimiz olmadığını görüyoruz. Bunlar markete ateş atıp bizi de yakabilirlerdi. Ben marketin üstünde oturuyorum. Böyle bir durumda ilk ben etkilenirdim. Can ve mal güvenliğimizin korunmasını istiyoruz. Bu konuda da çok samimi olduklarına inanmıyorum.”

Etiketler: PKK /PYD , Türk markete saldırı , Darmstadt , avrupadan haberler , almanya
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