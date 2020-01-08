Bu kez tehdit mektubu soldan geldi: Bu küçük Noel hediyesi...

Carsten Traeger’in seçim bölgesi Fürth’te bulunan bürosuna gönderilen mektubu açan büro çalışanı büyük şok yaşadı. Derhal polise bildirilen tehdit mektubuyla ilgili soruşturma başlatıldı. ‘Devrimci Hücre’ ve ‘Askeri Hücre’ imzasıyla gönderilen mektupta milletvekili şu sözlerle tehdit edildi: “Eğer siz toplumumuza olumsuzluklar içeren ‘sömürü ve faşizmle iklim problemlerine karşı bir şeyler yapmazsanız biz harekete geçeriz. Bu küçük Noel hediyesi mermi çekirdeği de bizim gözümüzün sizin üzerinizde olduğunu gösteren bir uyarı olsun.”

DURUMU CİDDİ BULUYORUM

Mektubun içeriğinden aşırı sol grupların kendisini tehdit ettiğini anladığını belirten Traeger “Sol gruplarca tehdit edilmem beni ayrıca şok etti. Aşırı sağcıların tehditleri ve hakaretlerine alıştık. Ben bu durumu çok ciddi buluyorum” dedi.