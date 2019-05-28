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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: AP
28.05.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Bu kez kipa takmaya çağırdı

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Bu kez kipa takmaya çağırdı

Önceki gün ‘tehlikeli olabileceği’ endişesiyle “Her zaman her yerde kipa takmayın” uyarısında bulunan hükümetin antisemitizm komiseri Felix Klein, bu kez tüm Almanya’ya çağrıda bulunarak cumartesi günü Yahudilerle dayanışma adına kipa takmalarını istedi.

ALMANYA’da Yahudilere yönelik işlenen suçlarda son dönemlerde yaşanan artışa dikkati çeken Klein, önceki gün, “Yahudilere Almanya’nın her yerinde, her zaman kipa takmalarını tavsiye etmem” açıklaması yaptı. Klein, Yahudilere karşı suç işleyenlerin büyük bölümünün aşırı sağcılar olduğuna işaret ederken, antisemitizm konularında başta polis olmak üzere devlet görevlilerinin eğitilmesini de istedi. Klein’ın açıklamasından sonra Bild gazetesi ise kipa takma çağrısı yaptı. Gazete çalışanları kipa takıp toplu fotoğraf çektirirken, kipa çağrısına da her kesimden olumlu cevap geldi. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da kipa taktı. Maas, “Ben hiçbir Yahudi’nin kendi inancını saklamak zorunda kalmasını istemiyorum. Kipa takmayı gizlemek yerine hepimiz antisemitizme karşı duruş sergilemeliyiz. Bu yüzden çağrıya uyuyorum” dedi.

‘BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR’
Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier da kipa çağrısına uydu. Bouffier, “Yahudi inancına mensup tüm insanlar eğer istiyorlarsa, her yerde kipa takmalarını isterim. Onların kipa takmalarını sağlamak devlet ve toplum olarak bizim sorumluluğumuzdur” dedi. Çağrıya politikacılar dışında sanatçılar da destek verdi.
Berlin’de cumartesi günü İsrail karşıtı yürüyüş olacağını açıklayan Felix Klein da Almanya’da herkesin kipa takmasını istedi. Klein, “Tüm halka çağrımdır, cumartesi günü Berlin’de İsrail ve Yahudilere karşı nefret yayan yürüyüş yapılıyorsa siz de her yerde kipa takın” dedi.

 

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