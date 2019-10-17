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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Bu kez kimsesiz çocuklar için dövüşecek

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Bu kez kimsesiz çocuklar için dövüşecek

Dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, Porsche eski yöneticilerinden Uwe Hück’ün her yıl kimsesiz çocuklar yararına düzenlediği ‘Charty Boxing’ isimli yardım gecesinde cumartesi günü ringe çıkacak.

ARSLAN’ın hayırsever bir sporcu olduğunu belirten Hück, “Ne zaman hayır için bir organizasyon yapsam, yanımızda olduğunu bildiğimiz için Fırat Arslan ile seve seve bu tür işlerin içerisine girebiliyorum. Hedefimiz, elimizden geldiğince yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmaktır” dedi. Müsabakalar, Almanya’nın Pforzheim kentindeki ‘Bertha-Benz-Halle Pforzheim’de yapılacak.
Yardım gecesiyle ilgili konuşan Türk boksör Fırat Arslan ise böyle bir amaç için her zaman hazır olduğunu söyledi. Yardıma muhtaç olan herkese kapısının açık olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

Bu kez kimsesiz çocuklar için dövüşecek
‘KAPIM HER ZAMAN AÇIK’
“Böylesi güzel bir amaç için dövüşmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Gecenin tüm gelirleri yardıma muhtaç çocuklara bağışlanacak. Önümüzdeki yılın şubat ayında da dev bir karşılaşmaya çıkmak için görüşmelerimizin son aşamasına geldik. Boks dünyasındaki tüm zamanların ve tüm sıkletlerin rekorunu kırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Güney Afrikalı dünya şampiyonu Kevin Lerena ile görüşmelerimizin sonuna geldik. Bir aksilik olmazsa şubatta, Almanya’nın Göppingen kentinde dünya şampiyonluk maçına çıkacağız. Kazanırsam dünya tarihinde, tüm zamanların ve tüm sıkletlerin gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihe geçeceğim.”

‘HESABI KAPATMAK İSTİYORUM’
“Biz, Marco Huck ile iki kez ringe çıktık ve bir maçı ben kazanmama rağmen rakibime verdiler. Ancak tüm boks dünyası biliyor ki o karşılaşmayı ben kazandım. İsteyenler video izleme platformlarından tekrar izleyerek kararlarını kendileri verebilirler. Bu bağlamda ağır sıklete geçen Huck ile tekrar karşılaşmak için gerekirse ben de ağır sıklete geçerek açık olan bu hesabımızı kapatmak istiyorum.”

 

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