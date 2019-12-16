Bu kez itfaiyecinin yanan evine koştular

BERLİN itfaiye teşkilatından alınan bilgiye göre, Lichtenfelde semtindeki bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. Yılbaşı süslemelerinin elektrik tesisatında kısa devreyle yangına yol açtığı belirlendi. Yangın kısa sürede büyüdü ve alevlerin komşu binalara sıçramasından endişe edildi. Bu yüzden çevre binalar da boşaltıldı. Yaklaşık yüz kadar itfaiye personelinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak binanın çatısı ve dairenin içinde ciddi hasar oluştu. Yanan evin, itfaiye personelinden birinin evi olduğu anlaşıldı.