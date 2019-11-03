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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
03.11.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Bu kez ikisine gitti! ‘Ne zaman öldüreceğimizi...’

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Bu kez ikisine gitti! ‘Ne zaman öldüreceğimizi...’

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin Türkiye kökenli milletvekili Cem Özdemir ile Federal Meclis (Bundestag) Başkan Vekili Claudia Roth’a, aşırı sağcı bir grubun üyelerinin ölüm tehdidi içeren elektronik posta gönderdikleri bildirildi.

FUNKE Medya Grubu’na bağlı gazetelerde çıkan haberlere göre, Özdemir ve Roth, ekim ayı sonunda, altında aşırı sağcı ‘Nükleer Silah Birliği’ (Atomwaffen Division Deutschland) adlı grubun imzası bulunan ve ölümle tehdit edildikleri elektronik posta aldı. Özdemir’e gönderilen elektronik postada, “Şu sıralarda sizi nasıl ve ne zaman öldüreceğimizi planlıyoruz. Bir sonraki kamuya açık etkinlikte mi veya biz sizi ikâmet ettiğiniz yerde mi yakalarız?” ifadesi kullanıldı. E-postada, Özdemir’in listenin ilk sırasında olduğu belirtildi.
Roth’a ulaşan elektronik postada ise ölüm listesinin ikinci sırasında olduğu ifade edildi. Özdemir’in elektronik postayı polis ve Federal Kriminal Dairesi’ne ilettiği bildirildi. Claudia Roth da yaptığı açıklamada, “Tehdit bu kez Cem’e ve bana yönelik olabilir ancak bu tehdit, yerel siyasetçilere ve sivil topluma, Yahudilere ve Müslümanlara, sanatçılara ve göçmen kökenlilere karşı yapılan yıldırma girişimleri arasında yer alıyor” dedi.

HÜKÜMETE GÖRE ÖRGÜT DEĞİLMİŞ!
‘Nükleer Silah Birliği’nin ABD’de aşırı sağcı bir grup olduğu belirtildi. Alman hükümetinin, geçen yıl Sol Parti’nin bu gruba ilişkin soru önergesine verdiği cevapta, “‘Nükleer Silah Birliği’nin bir terör örgütü olduğuna ilişkin emare bulunmadığı” ifade edilmişti. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring de geçen ay aşırı sağcılardan ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.
Hessen Eyaleti’nde 5 ay önce Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke evinin bahçesinde aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülmüştü. Almanya’da Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’ın da aşırı sağcılardan ölüm tehditleri aldığı biliniyor.

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