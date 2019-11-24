Bu kez de saha kenarındaki ahşap kulübeyi yaktılar
Geçen ekim ayında Fatihspor kulüp binası ve sosyal tesislerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı olmuş büyük maddi hasar meydana gelmişti. Şimdi de Fatihspor’un saha kenarındaki ahşap kulübeyi yaktılar. Seyircilerin ihtiyaçları için yapılan yiyecek içecek sattığı kulübe kullanılamaz hale geldi.
41 günde ikinci kez saldırıya maruz kalan Fatihspor takımı bugün oynayacağı lig maçını iptal etti. Saldırı nedeniyle kullanılamaz hale gelen tesislerin hasarı yüz bin Euro’nun üzerinde olduğu açıklanmıştı. İkinci olay bu gece saat 01.15 sıralarında Fatihspor futbol sahasının kenarında ahşaptan yapılan kulübe, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.
Öte yandan Pfrozheim polisi kundaklamayla ilgili olarak saldırganları bulmak için soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak polis gerçekleşen hasar konusunda ise bir açıklama yapmadı.
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