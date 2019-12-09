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Avrupa
BERLÄ°N
09.12.2019 - 17:19, Son GÃ¼ncelleme:

Bu kez de müteahhitler Brandenburg KapÄ±sÄ±â€™nda

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Bu kez de müteahhitler Brandenburg KapÄ±sÄ±â€™nda

Berlinâ€™de mÃ¼teahhitler ve ev sahipleri kiralarÄ± dondurma kararÄ± alan Berlin eyalet hÃ¼kÃ¼metini protesto etti.Â

BERLÄ°N Eyalet hÃ¼kÃ¼metinin aldÄ±ÄŸÄ± â€˜5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralarÄ± dondurmaâ€™ kararÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesini isteyen yÃ¼zlerce mÃ¼teahhit Brandenburg KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±. DÃ¶viz ve pankart aÃ§arak yapÄ±lan eylemlere ev sahipleri de destek verdi. MÃ¼teahhitlerin Brandenburg KapÄ±sÄ±â€™na inÅŸaat araÃ§larÄ± iÅŸ makineleri ve kamyonlarla girmesi nedeniyle cadde ve sokaklar bir sÃ¼reliÄŸine trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Bu cadde ve sokaklarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle kentin merkezindeki diÄŸer sokak ve caddeler de trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸandÄ±. Ã–ÄŸlenden Ã¶nce baÅŸlayan eylemler daha sonra kalabalÄ±ÄŸÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±yla sorunsuz ÅŸekilde sona erdi.Â

Bu kez de mÃ¼teahhitler Brandenburg KapÄ±sÄ±â€™nda

Bu kez de mÃ¼teahhitler Brandenburg KapÄ±sÄ±â€™nda

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