Bu kez de mÃ¼teahhitler Brandenburg KapÄ±sÄ±â€™nda

BERLÄ°N Eyalet hÃ¼kÃ¼metinin aldÄ±ÄŸÄ± â€˜5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralarÄ± dondurmaâ€™ kararÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesini isteyen yÃ¼zlerce mÃ¼teahhit Brandenburg KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±. DÃ¶viz ve pankart aÃ§arak yapÄ±lan eylemlere ev sahipleri de destek verdi. MÃ¼teahhitlerin Brandenburg KapÄ±sÄ±â€™na inÅŸaat araÃ§larÄ± iÅŸ makineleri ve kamyonlarla girmesi nedeniyle cadde ve sokaklar bir sÃ¼reliÄŸine trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Bu cadde ve sokaklarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle kentin merkezindeki diÄŸer sokak ve caddeler de trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸandÄ±. Ã–ÄŸlenden Ã¶nce baÅŸlayan eylemler daha sonra kalabalÄ±ÄŸÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±yla sorunsuz ÅŸekilde sona erdi.Â

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