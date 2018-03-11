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Bu kez de babasını ‘onursal başkan’lıktan attı

AA
11.03.2018 - 15:48 | Son Güncelleme:

Aşırı sağcı Fransız partisi Ulusal Cephe’nin 2011’den bu yana lideri olan Marine Le Pen yeniden genel başkan seçildi. 2015 yılında Ulusal Cephe’nin kurucu başkanı babası Jean-Marie Le Pen’i partiden atan Le Pen, bu kez de babasının onursal başkanlık payesini iptal ettirdi.

FRANSA’da aşırı sağ görüşlü Ulusal Cephe (FN) partisinin ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde yapılan kongresinde delegeler, parti tüzüğünde değişiklik ve genel başkan seçimi için oy kullandı. Bin 500 delegenin katıldığı kongrede tek aday olan mevcut Genel Başkan Marine Le Pen yeniden seçildi. Ayrıca parti iç tüzüğünde revizyona gidilerek, delegelerin beşte dördünün desteğiyle Onursal Genel Başkanlık dahil çok sayıda değişiklik kabul edildi.

Bu kez de babasını ‘onursal başkan’lıktan attı
Jean-Marie Le Pen

BABASININ İZLERİNİ SİLDİ
Buna göre, daha önce parti üyeliği iptal edilen FN’nin kurucu başkanı Jean-Marie Le Pen’in Onursal Başkanlık payesi iptal edildi. FN’nin şimdiye kadar Merkez Komite olarak adlandırılan çekirdek kadrosunun Ulusal Konsey olarak değiştirildiği belirtilirken, partinin en yetkili bu organına sırasıyla Louis Aliot, Steeve Briois, Nicolas Bay, David Rachline, Bruno Gollnisch, Julien Sanchez, Stéphane Ravier, Wallerand de Saint-Just, Sébastien Chenu ve Marie-Christine Arnautu seçildi.
1972’de FN’yi kuran baba Le Pen, 39 yıl başkanlık yaptıktan sonra 2011’de koltuğunu kızı Marine Le Pen’e devretmişti. Sonrasında baba ve kızı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2015’te parti üyeliğinden atılan baba Le Pen, 2011 yılından beri FN’nin onursal başkanıydı.

Bu kez de babasını ‘onursal başkan’lıktan attı

TRUMP’IN ESKİ SAĞ KOLU KONGREDE
Dün başlayan ve bugün sona erecek kongrede parti isminde yapılacak bir değişikliğin oylamaya sunulacağı açıklanmıştı. İsim değişikliği ile ilgili kararın Genel Başkan Le Pen’in akşam saatlerinde yapacağı konuşmadan sonra duyurulacağı öğrenildi. Bu arada parti kongresine, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl ağustos ayında istifa eden Baş Stratejisti Steve Bannon da katılarak delegelere hitap etti. Trump ile çalışmaya başlamadan önce ABD’de Beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan Bannon, Trump’ın sağ kolu olarak biliniyordu.

Etiketler: Ulusal Cephe , Marine le pen , yeniden genel başkan , babasını onursal başkanlıktan attı , avrupadan haberler
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