Bu kez ‘Angela Ferkel’ imzalı: ‘Defolun gidin’

YAKLAŞIK 10 yıl önce el yapımı bir bombalı saldırı yaşadıklarını belirten Selimiye Camisi Dernek Başkanı Günay Çınar şunları söyledi: “Üç yıl kadar önce de giriş kapısının yanında bulunan camlara boya karışımı bir sıvı atılmıştı. Her iki olayın failleri de bulunamadı. Lehrte polisi gerekli emniyeti aldığını söylüyor. Zaten polis merkezine de çok yakın mesafedeyiz. Polisin kararlı çalışmalarını bizler de yakından görüyoruz. Peygamberimize karşı hakaretler içeren ve sonunda ‘Defolun gidin’ diye biten mektubu polise teslim ettik. Kayıt altına alındı. İsim doğru mu? Değil mi? Araştırılacak. Geniş bir araştırma, soruşturma yapacaklarını belirtiler. Umarız bu sefer fail ya da failler bulunur.” ‘DAHA ÇOK DEMOKRASİ’

“Almanya’da yükselen aşırı sağ, tehlikeli boyuta geldi. Bu demokrasi düşmanlarına karşı gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bunun yolu da daha çok demokrasidir. Yani, katılımcı demokrasinin Almanya’da hâkim olmasıyla bu beladan kurtulabiliriz. ‘Demokrasi S.O.S veriyor mu?’ diye sormadan geçemiyorum.”

Cami cemaatinden Esri Akdaş ise “Ben ve arkadaşlarım sabah namazında akşam namazına kadar camideyiz. Gelinen noktada doğrusu korkmaya da başladık. Yetkililerden huzur içinde camilerimizde ibadetimizi yapabilme koşullarının oluşturulmasını bekliyoruz” dedi.