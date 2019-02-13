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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Getty Images
13.02.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Bu kasabada havlamak yasak! 68 Euro cezası var

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Bu kasabada havlamak yasak! 68 Euro cezası var

Fransa’nın kuzeyinde yer alan Feuquieres kasabasında köpeklerin havlaması yasaklandı. Bu hafta başından itibaren kasabada ‘uzayan ve tekrarlayan’ şekilde havlayan köpeklerin sahiplerine şikayet başı 68 Euro para cezası kesilecek. Karar, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

FRANSA’nın Feuquieres kasabası halkının özellikle bir köy sakinine karşı yaptığı şikayetler sonucu toplanan Belediye Meclisi, uzun ve tekrarlayan bir şekilde havlayan köpeklerin sahiplerine ceza kesilmesine karar verdi.
Belediye Başkanı Jean-Pierre Estienne, yasağı kasabada gece gündüz havlayan ve katlanılmaz bir durum yaratan köpeklere karşı aldıklarını söyledi. Estienne “Amaç köpekleri yasaklamak değil. Tek bir havlamada insanlara ceza kesmeyeceğiz. Kasabanın köpeklere karşı bir tutumu yok, ama köpek sahibiyseniz hayvanı eğitmelisiniz de. Bu kadın köy sakininin bazıları büyük birkaç köpeği var. Kendisiyle konuşmaya çalıştık ama sonuç alamadık. Hiçbir şey yapmadan duramazdık” dedi.
Karara göre kapalı yerlerde, durduracak kimse olmadan tutulurken, uzun ve tekrarlayan bir şekilde havlayan köpeklerin sahiplerine ceza kesilecek. Kurarı ihlal eden köpek sahipleri, aleyhlerinde yapılan her şikayet başına para cezası alacak.

SABAHTAN AKŞAMA HAVLAYAN KÖPEK GÖRMEDİM
Ancak yasak, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Hayvan Hakları Savunma Birliği’nin Başkanı Stephane Lamart “O zaman, pazar sabahı kiliselerin çanlarını da yasaklayın. Köpeklerin ağzı varsa, havlamaları için” diye konuştu.
Lamart, belediyenin kararını mahkemeye taşıyacaklarını da söyledi ve “Hiç sabahtan akşama kadar havlayan bir köpek görmedim.” dedi.
2012’de ülkenin güneybatısındaki Sainte-Foy-la Grande’de aşırı köpek havlaması “kamu düzenini” bozduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Köpekler birçok nedenden havlayabiliyor. Bunlar arasında dikkat çekmek, tehlike olarak algıladığı bir durumu savuşturmak ve kaygıyı ifade etmek bulunuyor.

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