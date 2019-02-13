Bu kasabada havlamak yasak! 68 Euro cezası var
Fransa’nın kuzeyinde yer alan Feuquieres kasabasında köpeklerin havlaması yasaklandı. Bu hafta başından itibaren kasabada ‘uzayan ve tekrarlayan’ şekilde havlayan köpeklerin sahiplerine şikayet başı 68 Euro para cezası kesilecek. Karar, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.
FRANSA’nın Feuquieres kasabası halkının özellikle bir köy sakinine karşı yaptığı şikayetler sonucu toplanan Belediye Meclisi, uzun ve tekrarlayan bir şekilde havlayan köpeklerin sahiplerine ceza kesilmesine karar verdi.
Belediye Başkanı Jean-Pierre Estienne, yasağı kasabada gece gündüz havlayan ve katlanılmaz bir durum yaratan köpeklere karşı aldıklarını söyledi. Estienne “Amaç köpekleri yasaklamak değil. Tek bir havlamada insanlara ceza kesmeyeceğiz. Kasabanın köpeklere karşı bir tutumu yok, ama köpek sahibiyseniz hayvanı eğitmelisiniz de. Bu kadın köy sakininin bazıları büyük birkaç köpeği var. Kendisiyle konuşmaya çalıştık ama sonuç alamadık. Hiçbir şey yapmadan duramazdık” dedi.
Karara göre kapalı yerlerde, durduracak kimse olmadan tutulurken, uzun ve tekrarlayan bir şekilde havlayan köpeklerin sahiplerine ceza kesilecek. Kurarı ihlal eden köpek sahipleri, aleyhlerinde yapılan her şikayet başına para cezası alacak.
SABAHTAN AKŞAMA HAVLAYAN KÖPEK GÖRMEDİM
Ancak yasak, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Hayvan Hakları Savunma Birliği’nin Başkanı Stephane Lamart “O zaman, pazar sabahı kiliselerin çanlarını da yasaklayın. Köpeklerin ağzı varsa, havlamaları için” diye konuştu.
Lamart, belediyenin kararını mahkemeye taşıyacaklarını da söyledi ve “Hiç sabahtan akşama kadar havlayan bir köpek görmedim.” dedi.
2012’de ülkenin güneybatısındaki Sainte-Foy-la Grande’de aşırı köpek havlaması “kamu düzenini” bozduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Köpekler birçok nedenden havlayabiliyor. Bunlar arasında dikkat çekmek, tehlike olarak algıladığı bir durumu savuşturmak ve kaygıyı ifade etmek bulunuyor.
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